Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Industriebetrieb

Reutlingen (ots)

Brand eines Industriebetriebes mit hohem Sachschaden

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagmittag ein Brand in einer Recyclingfirma im Industriegebiet Mark-West ausgebrochen. Gegen 13.45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei und der Integrierten Leitstelle des Landkreises Reutlingen ein, dass über dem Betrieb, der sich in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 28 befindet, eine dichte Rauchwolke stehen würde. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine in Vollbrand stehende Werkshalle fest. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte eine Ausbreitung der Flammen auf benachbarten Firmengebäude verhindern. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten vom ebenfalls vor Ort befindlichen Rettungsdienst ambulant versorgt werden. Gegen 15.15 Uhr war das Feuer unter Kontrolle gebracht. Das Objekt wurde durch den Brand komplett zerstört, wodurch nach derzeitigem Kenntnisstand ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden sein dürfte. Der Personen- und Fahrzeugverkehr wurde während der Löscharbeiten durch die Polizei geordnet an der Brandstelle vorbeigeführt, sodass die benachbarten Unternehmen ihren Betrieb nicht einstellen mussten. Die Ausbreitung der Rauchwolke wurde mittels eines Polizeihubschraubers beobachtet. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Zur Stunde dauern die Löscharbeiten noch an. Das Polizeirevier Reutlingen hat in Zusammenarbeit mit Experten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

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