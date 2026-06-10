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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Wohnhaus / Diebstahl von Jagdzubehör

Am Dienstag, den 09.06.2026, brachen unbekannte Täter zwischen 07:30 Uhr und 11:15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Feuerwehrstraße in Gehlenberg/Neuvrees ein. Der Einstieg gelang durch ein Fenster im Erdgeschoss. Die Täter entwendeten einen Schrank samt Inhalt. Insofern könnte für die Tat ein in Tatortnähe abgestellter PKW genutzt worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Barßel - Auffahrunfall / Unfallbeteiligter alkoholisiert

Am Dienstag, den 09.06.2026, befuhr ein 30-jähriger Transporterfahrer aus Barßel gegen 17:30 Uhr die Hauptstraße und beabsichtigte im Verlauf nach links abzubiegen, musste hierfür verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah ein 25-jähriger PKW-Führer aus Barßel und fuhr auf. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 25-Jährigen eine Beeinflussung durch Alkohol ersichtlich. Dies machte eine Blutprobenentnahme erforderlich. Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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