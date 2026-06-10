Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Dienstag, den 09.06.2026, ging ein 38-jähriger Mann aus Löningen gegen 15:20 Uhr im Bereich der Hasestraße - dortige Hasepromenade - spazieren und telefonierte dabei. Im Vorbeifahren ergriff ein unbekannter männlicher Täter auf einem Fahrrad das Mobiltelefon des Mannes und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Molbergen - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Montag, den 08.06.2026 (19:00 Uhr) bis Dienstag, den 09.06.2026 (14:00 Uhr), öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich eines leerstehenden Wohnhauses an der Markhauser Straße. Im Anschluss durchsuchten sie das Objekt nach Diebesgut. Ob etwas erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Dienstag, den 09.06.2026, befuhr eine 40-jährige PKW-Führerin aus Lastrup die B213 von Lastrup kommend in Richtung Cloppenburg. Im Bereich Kneheim kam sie beim Überholen eines vor ihr fahrenden Fahrzeugs auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Sie geriet nach links auf den Seitenstreifen und kam von der Fahrbahn ab. Die Lastruperin wurde leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 09.06.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW VW Sharan zwischen 14:45 Uhr und 18:40 Uhr auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Feigel-Straße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern

Am Dienstag, den 09.06.2026, befuhr eine 63-jährige Motorradfahrerin aus Leer gegen 14:45 Uhr die Garreler Straße in Fahrtrichtung Garrel. Als sie im Verlauf in die Straße Pämerhauk nach links abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah ein nachfolgender 64-jähriger Motorradfahrer aus Leer und fuhr auf. Er verletzte sich hierbei leicht. Die Garreler Straße musste zwecks Verkehrsunfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

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