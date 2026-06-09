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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel / Elisabethfehn - Vermisstes Mädchen aus Elisabethfehn aufgefunden

Das seit den Morgenstunden des 08.06.2026 gesuchte 15-jährige Mädchen aus Friesoythe wurde am Dienstag, den 09.06.2026 durch eine Frau im Bereich der Gemeinde Apen wohlbehalten aufgefunden. Bis zum Eintreffen der Polizei nahm die Frau die 15-Jährige zu sich nach Hause. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta holten sie in der Folge ab und führten sie zurück zur Wohnanschrift.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die insbesondere im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung die Augen nach der Vermissten offengehalten haben.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Wir bitten um Löschung der personenbezogenen Daten und des verwendeten Lichtbildes. Vielen Dank.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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