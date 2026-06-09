Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne / Damme - Taschendiebstähle in Verbrauchermärkten

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag, den 08.06.2026, zwischen 11:10 Uhr und 11:30 Uhr, aus der Handtasche einer 74-jährigen Frau aus Essen (Oldb) die Geldbörse. Tatort war ein Verbrauchermarkt an der Lindenstraße in Lohne. Zum Tatzeitpunkt hing die Handtasche am Einkaufswagen.

Ein identischer Sachverhalt spielte sich ebenfalls am 08.06.2026 gegen 11:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Vördener Straße in Damme ab. Hier griff ein unbekannter Täter in eine am Rollator hängende Handtasche einer Frau aus Damme. Auch hier wurde die Geldbörse entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 und die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen. Zusätzlich weist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta nach wie vor auf den richtigen Umgang mit Wertgegenständen beim Einkaufen hin und sensibilisiert für ein umsichtiges Verhalten. Weitere Informationen dazu unter: www.polizei-beratung.de

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 08.06.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 07:30 Uhr und 16:45 Uhr einen geparkten PKW VW Touran auf einem Parkstreifen am Meyerfelder Weg. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Visbek - Tageswohnungseinbruch

Am Montag, den 08.06.2026, drangen unbekannte Täter über ein Fenster zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Heide ein. In diversen Räumen wurden Schränke und Kommoden nach Diebesgut abgesucht. Ob etwas erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Montag, den 08.06.2026, befuhr ein 52-jähriger PKW-Führer aus Goldenstedt gegen 13:15 Uhr den Kreisverkehr der Straße Holzhausen und übersah nach bisherigem Ermittlungsstand einen parallel auf dem Radweg fahrenden 48-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, betätigte der PKW-Führer die Warnhupe. Der Pedelec-Fahrer führte daraufhin eine Vollbremsung durch und überschlug sich. Zeugen, die den Verkehrsunfallhergang beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

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