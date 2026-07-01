Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Brand; Vermisstensuche; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Einbruch in Bar

Eine Bar in der Lederstraße ist in der Nacht zum Dienstag von einem Kriminellen heimgesucht worden. Wohl gegen 1.15 Uhr brach der Täter die Eingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren machte er sich ebenso gewaltsam an zwei Spielautomaten zu schaffen und plünderte sie aus. Des Weiteren fiel dem Unbekannten etwas Wechselgeld in die Hände. Der angerichtete Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Lichtenstein (RT): Brand in Mehrparteienhaus

Zu einem Mehrparteienhaus in der Heinestraße in Unterhausen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Dienstagabend, kurz vor 19.30 Uhr, ausgerückt. Dort hatten sich im Keller nach derzeitigem Kenntnisstand die Akkus zweier E-Bikes aus noch unbekannter Ursache entzündet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand auf das Untergeschoss begrenzt werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Aufgrund eines möglichen Gefahrstoffaustritts aus den Fahrrad-Akkus kamen die Bewohner bei Angehörigen oder in städtischen Notunterkünften unter. Der Sachschaden beträgt einer vorläufigen Schätzung zufolge circa 30.000 Euro. (mr)

Dettingen/Erms (RT): Umfangreiche Vermisstensuche

Ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften hat am Dienstagabend im Raum Dettingen/Erms nach einem vermisst gemeldeten Mann gesucht. Der Mann war am Abend nicht von seiner Arbeitsstelle zu seiner Wohnanschrift in Reutlingen zurückgekehrt, weshalb von Angehörigen zunächst selbst nach dem Vermissten gesucht wurde. Nachdem diese sein abgestelltes Fahrzeug auf einem Wanderparkplatz im Raum Dettingen lokalisieren konnten, wurde die Polizei verständigt. Im Zuge der umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen, zu denen neben der Polizei auch mehrere dutzend Flächensuchhunde, Drohnen des Rettungsdienstes, ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden waren, konnte der Vermisste gegen ein Uhr tot aufgefunden werden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Frontal in den Gegenverkehr

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der L1200 ereignet hat. Ein 50-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Seat Leon auf der Umgehungsstraße in Richtung Schlierbacher Straße unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach links und auf die Gegenfahrbahn kam. Dort kam es zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Cupra Atega einer 38-Jährigen, die keinerlei Chancen mehr hatte, rechtzeitig zu reagieren. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nach einer notärztlichen Untersuchung an der Unfallstelle konnten beide in der Folge selbständig einen Arzt aufsuchen, sodass ein Transport ins Krankenhaus nicht notwendig war. Die Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt zirka 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L1200 komplett gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen geführt hat. Neben dem Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt war auch die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz. (hj)

Bissingen/Teck (ES): Mit Parker und Gebäude kollidiert

Die Verwechslung der Pedale hat nach derzeitigem Kenntnisstand zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Dienstagvormittag geführt. Gegen 10.45 Uhr wollte ein 85 Jahre alter Mercedes-Lenker von einem Parkplatz in der Vordere Straße ausparken und gab anstatt zu bremsen offenbar Gas. Der Wagen kollidierte in der Folge mit einem geparkten Mercedes und mit einer Gebäudesäule. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der Senior vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf circa 8.000 Euro belaufen. Die Beschädigungen am Gebäude können noch nicht beziffert werden. (mr)

Balingen (ZAK): Auto überschlagen

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde eine 59-Jährige, die am Dienstagnachmittag auf der B463 bei Balingen-Weilstetten einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen 16.15 Uhr mit ihrem VW Touran auf der Bundesstraße in Richtung Albstadt unterwegs, als sie aufgrund von Unachtsamkeit kurz nach der Anschlussstelle Weilstetten mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte der VW in die Leitplanken und überschlug sich, bevor er auf dem Dach im Grünstreifen zum Liegen kam. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Auto war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Da bei dem Auto auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 20 Uhr teilweise voll gesperrt werden, was entsprechende Verkehrsbehinderungen nach sich zog. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (cw)

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