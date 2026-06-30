Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Am Steuer eingeschlafen; Gefährliches Überholmanöver; Auto überschlagen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Hoher Sachschaden durch Sekundenschlaf

Am Montagnachmittag ist es in der Florianstraße in Metzingen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und einem beträchtlichen Sachschaden gekommen. Ein 39 Jahre alter Ford Kuga-Lenker kollidierte gegen 17 Uhr wohl in Folge eines Sekundenschlafs mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten MG sowie einem Mercedes. Der Mercedes wurde dadurch noch auf einen stehenden Ford Focus geschoben. Hierdurch geriet der Kuga ins Schleudern und beschädigte noch einen weiteren geparkten MG. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Bei dem Fahrzeugführer wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen, da zuvor ein Vortest auf Betäubungsmittel positiv verlaufen war. Ob der 39-Jährige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Bei seinem Führerschein hatte sich der Verdacht auf eine Fälschung ergeben. Der Sachschaden wird auf gesamt circa 90.000 Euro geschätzt. (hj)

Trochtelfingen (RT): Gefährliches Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Zu einem gefährlichen Überholmanöver am Montagnachmittag in Trochtelfingen sucht das Polizeirevier Pfullingen Zeugen. Die 43-jährige Fahrerin eines Renault Twingo befuhr um 16 Uhr die B 313 von Trochtelfingen in Richtung Engstingen. Der Fahrer eines bislang unbekannten schwarzen Mercedes Kombi mit der Landkreiskennung SLG überholte im Gegenverkehr trotz Überholverbots im Kurvenbereich einen silbernen Kleinwagen mit SIG-Kennzeichen. Bei der Fahrerin des Wagens soll es sich um eine unbekannte ältere Dame gehandelt haben. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste die 43-Jährige in den Grünstreifen ausweichen und bis zum Stillstand abbremsen. Der unbekannte Fahrer, ein circa 25-30-jähriger Mann mit kurzen braunen Haaren, setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet um Hinweise auf den unbekannten Fahrer. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, insbesondere die Lenkerin des silbernen Kleinwagens, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pfullingen unter der 07121/9918-0 in Verbindung zu setzen. (hj)

Geislingen (ZAK): Auto überschlagen

Ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der L415 zwischen Geislingen und Rosenfeld. Der 59-Jährige war kurz vor sieben Uhr mit seinem Wagen auf der Landesstraße von Rosenfeld in Richtung Geislingen unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor Geislingen kam er mit seinem Ford aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und in den Straßengraben. An einer dortigen Dohle wurde das Auto ausgehebelt und überschlug sich mehrfach, bevor es auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Mann konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde in der Folge vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der bereits ältere Ford Focus, an dem Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 8.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis etwa 8.45 Uhr gesperrt werden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell