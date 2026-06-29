Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Pfefferspray-Einsatz

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): In Gegenverkehr geraten

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten hat sich am Sonntagabend auf der B 312 zwischen Filderstadt-Bonlanden und Filderstadt-Bernhausen ereignet. Eine 37-jährige Ford-Lenkerin geriet gegen 20.50 Uhr wohl infolge eines Sekundenschlafs nach links auf den Gegenfahrstreifen. Ein entgegenkommender, 46 Jahre alter Toyota-Lenker konnte durch ein Ausweichmanöver nach rechts zwar eine Frontalkollision vermeiden, jedoch nicht den seitlichen Zusammenstoß. Der 28-jährige Lenker eines nachfolgenden Mercedes musste ebenfalls ausweichen und geriet in den Straßengraben. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten die Unfallverursacherin und ein bei ihr mitfahrendes Kind leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auch die fünf Insassen im Mercedes wurden wie bislang bekannt leicht verletzt. Sie wollten sich selbstständig in Behandlung begeben. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen, die alle abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf circa 22.500 Euro summieren. (hj)

Tübingen (TÜ): Mit Pfefferspray besprüht

Zu einem Vorfall mit Pfefferspray ist es in der Nacht zum Montag auf dem oberen Parkdeck eines Areals in der Eisenbahnstraße gekommen. Zwei weibliche Jugendliche hielten sich dort gegen 00.40 Uhr auf, als zwei männliche Jugendliche auf einem E-Scooter auf sie zufuhren. Eine Jugendliche soll dabei unvermittelt mit Pfefferspray besprüht worden sein. Die Täter flohen auf dem E-Scooter in Richtung Innenstadt. Die vom Pfefferspray getroffene 15-Jährige kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Das Pfefferspray konnte vor Ort sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. (hj)

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