Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Brand von Ballenpresse

Bei einem Hof in der Arbachtalstraße in Eningen ist es am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, zum Vollbrand einer Ballenmaschine gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnten sich Heureste im Inneren der aufgeheizten Ballenpresse entzündet haben. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer eingedämmt und gelöscht werden, was verhinderte, dass ein Flurschaden an den umliegenden Wiesen entstand. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. (hj)

Erkenbrechtsweiler (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein Motorradfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Kurz vor 11.30 Uhr war ein 42 Jahre alter Mann mit einem Audi auf der K 1263 von Neuffen herkommend in Richtung Grabenstetten unterwegs. Im Einmündungsbereich mit der K 1262 wollte er den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge vermutlich zunächst links abbiegen, um zu wenden. Ein nachfolgender 69-Jähriger auf einer KTM versuchte daher, rechts am Pkw vorbeizufahren. Als der Autofahrer dann doch nach rechts auf einen dortigen Parkplatz wechseln wollte, kollidierte der 69-Jährige mit dem Heck des Audi und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde zunächst von Ersthelfern versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 23.000 Euro. Die KTM musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Neckartenzlingen (ES): Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer ist es am Sonntagabend gekommen. Gegen 19.30 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem Fiat auf der Straße Auwiesen unterwegs und wollte nach links auf die Metzinger Straße in Richtung Ortsmitte abbiegen. Dabei übersah er einen von dort kommenden 21-Jährigen auf einer KTM, der Zeugenangaben zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Hinterrad fuhr. Bei der anschließenden Kollision erlitt der Motorradfahrer ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen, weshalb er nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf circa 15.000 Euro belaufen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Montagmorgen in der Donauschwabenstraße in Kirchheim unter Teck gekommen. Ein VW Golf, der gegen 00.10 Uhr am Ende einer Sackgasse abgestellt worden war, geriet aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum in Brand. Durch den Brand entstand am Pkw Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Ein vor dem Pkw parkendes Wohnmobil wurde durch die entstandene Hitze am Heck beschädigt, wodurch ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. (hj)

Neckartailfingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Am Sonntagabend hat sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Seestraße in Neckartailfingen ereignet. Gegen 20.45 Uhr befuhr ein 17-jähriger Radfahrer die Seestraße in Richtung Reutlinger Straße. Nach eigenen Angaben war dieser aufgrund der montierten Klickpedale kurz abgelenkt und kollidierte in Folge dessen mit einem vor ihm bremsenden Opel. Hierbei zog sich der Radfahrer ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Störung des Verkehrs. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 1.000 Euro. (hj)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend schwer verletzt worden. Der 13-Jährige fuhr mit einem E-Scooter gegen 20.15 Uhr von der Wannweiler Straße über den Kreisverkehr auf den Südring und kam wenige Meter nach dem Kreisel wohl aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen musste der Junge vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden am Scooter beträgt schätzungsweise 200 Euro. (mr)

Rangendingen (ZAK): Brand in Firma

Die Rettungs- und Einsatzkräfte mussten aufgrund einer Brandentwicklung am Sonntagabend in einen Produktionsbetrieb in Rangendingen ausrücken. Gegen 21.45 Uhr stellte ein Mitarbeiter eine Rauchentwicklung im Bereich eines Förderbandes fest, worauf die Feuerwehr verständigt wurde. Diese konnte den Brand rasch löschen. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt zu einer Überhitzung und Entzündung des Öls geführt haben. Sachschaden konnte bislang nicht festgestellt werden. (hj)

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