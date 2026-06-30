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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Alte Scheune eingestürzt; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Kusterdingen (TÜ): Alte Scheune eingestürzt

In die Scherrgasse nach Kusterdingen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Dienstagvormittag, kurz vor 10.30 Uhr, ausgerückt. Dort waren der Dachstuhl sowie die Giebelwände einer in Holz- und Lehmbauweise errichteten, alten Scheune in sich zusammengestürzt. Der Bewohner des angrenzenden Wohnhauses hatte kurz zuvor laute Geräusche wahrgenommen. Der Mann kommt bis auf Weiteres anderweitig unter. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Auch die Baubehörde sowie ein Statiker kamen vor Ort. Der betroffene Bereich der Scherrgasse wurde abgesperrt. (mr)

Albstadt (ZAK): Aufs Dach gerollt

Auf dem Dach endetet die Fahrt eines VW Up! nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag an der Kreuzung Emil-Nolde-Straße / Wiesenstraße. Der 42-jährige Fahrer eines Citroen C3 war kurz nach zehn Uhr auf der Emil-Nolde-Straße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Wiesenstraße geradeaus überqueren. Dabei übersah er die von rechts kommende 63-jährige Fahrerin eines VW-Up!, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des seitlichen Aufpralls kippte der Citroen über die linke Fahrzeugseite um und rollte aufs Dach. Beide Fahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. (hj)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Heiko Jüttner (hj), Telefon 07121/942-1111

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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