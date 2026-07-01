Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Widerstand geleistet; Brand in Wohnhaus

Reutlingen (ots)

Hayingen (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der K 6769. Gegen 14.45 Uhr war ein 47 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter auf der Kreisstraße von Münsingen herkommend in Richtung Hayingen unterwegs. Am Beginn einer scharfen Linkskurve kam ihm eigenen Angaben zufolge ein unbekanntes Fahrzeug auf seinem Fahrstreifen entgegen, weshalb der 47-Jährige nach rechts auswich. In der Folge kam der Sprinter von der Fahrbahn ab und kippte in der Böschung zur Seite. Der 47-Jährige, der den Transporter nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt verlassen konnte, wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zu einer Kollision mit dem unbekannten Fahrzeug, das weitergefahren war, war es nicht gekommen. Der Schaden am Sprinter beträgt circa 15.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. (mr)

Ostfildern (ES): Kollision zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin ist es am Dienstagnachmittag bei Scharnhausen gekommen. Kurz nach 15.30 Uhr querte eine 22-Jährige mit aufgesetzten Kopfhörern offenbar ohne auf den Querverkehr zu achten den Fußgänger-/Radweg in der Kreuzbrunnenstraße. Ein 69-jähriger Radfahrer, der mit hoher Geschwindigkeit heranfuhr, streifte die Tasche der jungen Frau und stürzte zu Boden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen musste der 69-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Mountainbike war augenscheinlich nur geringerer Schaden entstanden. (mr)

Wolfschlugen (ES): Radfahrerin schwer verletzt

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Brunnenstraße / Seestraße ereignet hat. Eine 53 Jahre alte Radfahrerin wollte gegen 16.40 Uhr mit ihrem Mountain-Bike die Kreuzung passieren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts auf der Seestraße heranfahrenden VW Golf. Dessen gleichaltrige Fahrerin hatte keinerlei Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Dabei wurde die Radlerin so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge, an denen ein geschätzter Sachschaden von rund 11.000 Euro entstanden war, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (cw)

Nürtingen (ES): Widerstand geleistet

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 27-Jähriger seit Dienstagabend entgegen. Der Mann sollte kurz nach 18 Uhr in der Straße Am Kührain von einer Streifenwagenbesatzung einer Kontrolle unterzogen werden, worauf er die Anweisungen der Beamten ignorierte und in eine dortige Bar lief. Als er von einem Polizisten festgehalten wurde, versuchte er zu flüchten, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Der 27-Jährige leistete massiven Widerstand und konnte erst durch die Unterstützung weiterer Einsatzkräfte überwältigt, geschlossen und vorübergehend festgenommen werden. Drei Beamte sowie der Tatverdächtige wurden leicht verletzt. Bei dem Mann fanden und beschlagnahmten die Beamten anschließend Betäubungsmittel. Der 27-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Brand in Altingen

Ein gemeldeter Gebäudebrand hat am Mittwochmittag in Altingen die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Gegen 13 Uhr war der Rettungsleitstelle Rauch aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Mühlstraße gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, könnte nach derzeitigem Kenntnisstand eine Kerze ein Bett in Brand gesetzt haben. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Da das Gebäude bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar ist, wurden die Bewohner durch die Gemeinde anderweitig untergebracht. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell