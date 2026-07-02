Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Neukirch, Schömberg; B 27

Lkr. Rottweil) Unbekannter BMW-Fahrer missachtet Anhaltezeichen und flüchtet vor der Polizei: Polizei sucht Zeugen und Geschädigte (02.07.2026)

Rottweil (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines BMW hat am Donnerstagmittag die Anhaltezeichen der Polizei missachtet und ist vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet.

Gegen 12:15 Uhr beabsichtigte eine zivile Polizeistreife des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil, einen grünen 3er BMW an der Hochbrücktorstraße in Rottweil anzuhalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der bislang unbekannte Fahrer erweckte zunächst den Eindruck anzuhalten, beschleunigte dann jedoch plötzlich und flüchtete vor der Polizei.

Über das Berner Feld fuhr er auf die Bundesstraße 27 in Richtung Neukirch, wo er trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge überholte. Sowohl auf der Bundesstraße 27 als auch in der Ortsdurchfahrt Neukirch war er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Auf der Strecke in Richtung Schömberg überholte der Fahrer im Kurvenbereich mehrere Autos und Lastwagen. Kurz vor Schömberg verloren die Polizeibeamten den BMW schließlich aus den Augen. Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ohne Erfolg.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen zum unbekannten Fahrer aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen sowie gefährdete Verkehrsteilnehmer gebeten, sich unter Tel. 0741 348790 zu melden.

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