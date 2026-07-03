Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand eines Industriebetriebs durch technischen Defekt ausgelöst

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 27.06.2026, 17.00 Uhr, abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6303448

Nach dem Brand in einer Recyclingfirma am Samstag, den 27.06.2026, sind die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, bei denen auch ein Sachverständiger eingebunden war, zwischenzeitlich abgeschlossen. Wie bereits berichtet wurde das Gebäude durch den Brand komplett zerstört. Es war ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Als Auslöser des Brandes wurde ein technischer Defekt in einem Stromverteilerkasten nachgewiesen. (tr)

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