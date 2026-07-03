Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Versuchter Einbruch

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Brand in Küche

Ein technischer Defekt an einem Airfryer hat am Freitagmorgen, gegen 5.45 Uhr, zu einem Brand und zum Einsatz der Rettungskräfte in der Marktstraße geführt. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatte eine der Hausbewohnerinnen den Brand an dem Gerät bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht, sich dabei aber leichte Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Behandlung ins Krankenhaus. Nachdem die Brandörtlichkeit von der Feuerwehr überprüft und die Wohnung durchlüftet worden war, konnten die restliche Bewohner wieder zurückkehren. Der Sachschaden in der Küche und am Küchengerät dürfte mit geschätzten rund 200 Euro überschaubar geblieben sein. (cw)

Nürtingen (ES): Holzstapel in Brand geraten

In den Bereich eines Wiesengrundstückes im Tiefenbachtal sind Feuerwehr und Polizei am Freitagmorgen, gegen 5.50 Uhr, ausgerückt. Dort war ein Holzstapel aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnten die meterhohen Flammen rasch gelöscht werden, sodass ein größerer Ausbruch auf den nahegelegenen Wald verhindert werden konnte. Lediglich einzelne Bäume hatten kurzzeitig Feuer gefangen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Aichtal (ES): Gartenhütte abgebrannt

Ein Brand in der Haldenstraße hat am Freitagmittag, gegen 12.50 Uhr, die Einsatzkräfte in Aich auf den Plan gerufen. Aus noch unbekannter Ursache hatte dort eine Thuja-Hecke Feuer gefangen, worauf die Flammen auch auf eine Holzgartenhütte übergriffen. Die Hütte wurde dadurch vollständig zerstört. Die benachbarten Wohngebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Einer vorläufigen Schätzung zufolge dürfte der Sachschaden mehrere tausend Euro betragen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Balingen (ZAK): Bei versuchtem Einbruch ertappt (Zeugenaufruf)

Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen hat das Polizeirevier Balingen am Freitagmittag nach drei mutmaßlichen Einbrechern gefahndet. Gegen 12.10 Uhr begaben sich nach derzeitigem Kenntnisstand drei unbekannte Männer zu einem Mehrparteienhaus in der Etzelbachstraße. Während einer vor dem Gebäude wartete, versuchten seine zwei Komplizen im Treppenhaus gewaltsam in eine der Wohnungen zu gelangen. Als eine aufmerksame Nachbarin dazukam, flüchtete das Trio. Alle drei Flüchtigen sind ungefähr 35 Jahre alt. Einer von ihnen ist circa 180 cm groß und war mit einem dunklen T-Shirt bekleidet. Außerdem trug er einen Strohhut und eine Sonnenbrille. Sein erster Komplize ist circa 170 cm groß, von dünner Statur und hat kurze, helle Haare. Er trug ein graues T-Shirt und eine graue Hose. Der dritte Gesuchte hat dunkle Haare, trug zur Tatzeit einen kurzen Bart und war mit einem hellen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Zeugenhinweise zu den drei mutmaßlichen Einbrechern erbittet das Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0. (mr)

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