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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Polizei sucht wichtigen Zeugen nach Verkehrsunfall

Nordhorn (ots)

Zwischen Montag, dem 29.06.2026, und Donnerstag, dem 02.07.2026, kam es auf dem Parkplatz eines Bankinstituts am Gildehauser Weg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten silbernen Mercedes der E-Klasse und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete den Vorfall oder stellte den Verursacher fest und hinterließ am beschädigten Fahrzeug einen Hinweiszettel mit dem Kennzeichen des mutmaßlich verursachenden blauen Nissan.

Die Polizei bittet insbesondere diesen wichtigen Zeugen, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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