Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Einfamilienhaus; Wohnungsbrand; Erfolgreiche Vermisstensuche; Firmeneinbruch

Reutlingen (ots)

Wannweil (RT): Bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 42-Jähriger bei einem Sturz am Samstagnachmittag zugezogen. Der Mann war nach derzeitigem Kenntnisstand auf einem elektronisch angetriebenen Skateboard auf einem Waldweg zwischen Wannweil und Jettenburg unterwegs, als er aus unbekannter Ursache zu Fall kam. Zufällig vorbeikommende Spaziergänger fanden den bewusstlosen Gestürzten und wählten gegen 16.10 Uhr den Notruf. Der 42-Jährige musste nachfolgend in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Münsingen (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus im Amselweg ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Ein Krimineller verschaffte sich über eine gewaltsam geöffnete Terrassentüre Zutritt zum Gebäude und durchsuchte das Inventar nach Stehlenswertem. Was entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Münsingen hat unter Hinzuziehung von Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Tübingen (TÜ): In den Gegenverkehr geraten

Unaufmerksamkeit dürfte ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagmittag auf der B27 zwischen den Anschlussstellen Hechinger Eck und K6900 ereignet hat. Ein 68-Jähriger war kurz nach zwölf Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Hechinger Straße in Richtung Dußlingen unterwegs, als er mit seinem Wagen auf der übersichtlichen Strecke zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn kam. Ein 64-Jähriger, der ihm mit seinem Ford Kuga entgegenkam, reagierte geistesgegenwärtig, wich mit seinem Fahrzeug nach rechts aus und konnte so einen Frontalaufprall vermeiden. Dennoch kam es zur seitlich streifenden Kollision der beiden Autos. Verletzt wurde bei dem Unfall nach derzeitigem Stand niemand. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, waren auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten sowie der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und vier Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste der der Verkehr in Richtung Stuttgart zeitweise örtlich ausgeleitet werden. Zu größeren Verkehrsbehinderung kam es aber nicht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf rund 22.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Wohnungsbrand

Rauch aus dem gekippten Fenster einer Wohnung und der Alarm eines Rauchmelders haben am Sonntagabend die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hirschauer Straße aufgeschreckt. Gegen 18.50 Uhr war der Alarm von Anwohnern entdeckt worden, die daraufhin umgehend die anderen Hausbewohner warnten und die Rettungskette in Gang setzten. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand in der Einzimmerwohnung rasch löschen und so ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, sodass der Wohnungsinhaber, der während der Löscharbeiten nach Hause kam, anderweitig untergebracht werden musste. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die im Bereich eines unter anderem mit Batterien gefüllten Kartons vermutet wird. Die anderen Hausbewohner konnten in der Folge wieder zurück in ihre Wohnungen. (cw)

Mössingen (TÜ): Vermisste Seniorin aufgefunden

Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Hubschrauber hat die Polizei ab Sonntagvormittag nach einer vermissten Seniorin aus Mössingen gesucht. Die Frau hatte zuvor ihre Wohnanschrift verlassen und war gegen 10.45 Uhr von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. In der Folge wurden entsprechende Suchmaßnahmen nach der Seniorin eingeleitet. Einer Zeugin fiel die Frau dann gegen 13.15 Uhr bei Bodelshausen auf, worauf die Polizei verständigt wurde. Die Vermisste konnte in der Folge wohlbehalten an ihre Wohnanschrift zurückgebracht werden. (mr)

Nehren (TÜ): Einbruch in Firma

Eine Firma in der Daimlerstraße ist in der Nacht zum Montag ins Visier eines Einbrechers geraten. Wohl gegen 22.45 Uhr drang ein Unbekannter in das Gebäude ein und brach dort auch Innentüren auf. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Winterlingen (ZAK): Unfall mit mehreren Verletzten

Die Missachtung des Vorrangs ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag bei Winterlingen. Gegen 14.25 Uhr befuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Mitsubishi Outlander die B463 in Richtung Sigmaringen. Beim beabsichtigten Linksabbiegen an der Anschlussstelle Winterlingen-Süd in Richtung Winterlingen übersah er den entgegenkommenden 44 Jahre alten Fahrer eines Audi Q8. Durch die Kollision wurden beide Männer und die jeweiligen Mitfahrer leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Zum Abbinden auslaufender Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Anschlussstelle halbseitig gesperrt werden. (nf)

Albstadt (ZAK): Radfahrerin alleinbeteiligt gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 41-Jährige am späten Samstagnachmittag bei einem Fahrradsturz zugezogen. Die Frau war gegen 17.35 Uhr auf einem Schotterweg von Onstmettingen in Richtung Hausen im Killertal mit ihrem Fahrrad unterwegs. Im Bereich eines Gefälles verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Ein vorausfahrender Radfahrer verständigte den Rettungsdienst, woraufhin die Frau in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Fahrrad der Verunfallten entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (hj)

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