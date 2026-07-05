Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wanderunfall, Balkonbrand, tödlicher Verkehrsunfall, mehrere körperliche Auseinadersetzungen, weitere Verkehrsunfälle mit teils Verletzten

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Beim Wandern verunglückt

Ein 69-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Sturz am Aussichtspunkt "Mädlesfelsen" leicht verletzt worden. Gegen 20.50 Uhr lief der Mann in Nähe der Felskante, kam zu Fall und rutschte zunächst die Steilkante herunter. Glücklicherweise befindet sich etwa 1.5 Meter unterhalb der Sturzörtlichkeit auf einem Felsvorsprung ein Baum, welcher den Absturz des Mannes von dem etwa 70 Meter Hohen Felsen verhinderte. Helfern gelang es, den Mann noch vor Eintreffen der Rettungskräfte wieder zurück auf den Weg zu holen. Er wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Im Einsatz waren neben der Bergwacht Pfullingen mit 13 Einsatzkräften ein Rettungshubschrauber sowie ein Rettungswagen.

Esslingen (ES): Balkonbrand

Am Samstagnachmittag ist ein Großaufgebot von Rettungskräften wegen eines Balkonbrandes in die Stuttgarter Straße ausgerückt. Nach ersten Ermittlungen stellte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses gegen 17.45 Uhr eine brennende Kerze in einem Eimer auf ihrem Balkon auf. Im weiteren Verlauf fiel die Kerze, vermutlich wegen eines Windstoßes, um und entzündete den Eimer. Noch bevor die Bewohnerin den Brand mit einem Wassereimer selbst löschen konnte, griff das Feuer auf die Balkonmöbel und die Markise über. Durch die entstandene Hitze wurde die Glasverkleidung des Balkons beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort.

Notzingen (ES): Radfahrer tödlich verunglückt

Ein tödlich verletzter Radfahrer und ein schwer verletzter Radfahrer sowie Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Notzingen auf der L 1201 ereignet hat. Ersten polizeilichen Ermittlungen zur Folge befuhren zwei E-Bike-Lenker (41 Jahre und 74 Jahre) gegen 23.15 Uhr die Kirchheimer Straße von Kirchheim kommend in Fahrtrichtung Notzingen. Aus ungeklärter Ursache fuhr der 41-Jährige auf der abschüssig verlaufenden Fahrbahn auf das vor ihm fahrende E-Bike des 74-Jährigen hinten auf. Beide Zweiradlenker kamen bei der Kollision zu Fall. Der 41-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, erlitt hierbei schwerste Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 74-jährige trug ebenfalls schwere Verletzungen davon und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Ein Mercedes eines 27-Jährigen, welcher den E-Bikes entgegenkam, wurde durch die auf dem Asphalt herum schlitternden E-Bikes ebenfalls leicht beschädigt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die L 1201 musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Filderstadt (ES): Turnierleitung angegriffen

Zu einer Körperverletzung ist es am Freitagabend während eines Fußballturniers der A-Jugend gekommen. Nachdem gegen 21.15 Uhr bei der Polizei die Meldung über eine Auseinandersetzung einging, rückten mehrere Einsatzkräfte zum Sportplatz in Bonlanden an. Die Lage hatte sich bei deren Eintreffen bereits wieder beruhigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Verlauf der Begegnung zwischen dem TSV Bernhausen und dem FV 08 Rottweil zu derart provokanten Verhaltensweisen einzelner Spieler, dass durch einen Mitarbeiter der Turnierleitung eine Mannschaft vom Spiel ausgeschlossen wurde. Aufgrund dessen wurde der 46-jährige Mann von mehreren Personen bedrängt, beleidigt und letztlich von einem 48-jährigen Kontrahenten körperlich angegangen, wodurch der Geschädigte leichte Verletzungen davontrug. Eine weitere, bislang unbekannte Person soll außerdem versucht haben, nach dem Geschädigten zu treten. Das Polizeirevier Filderstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Weilheim an der Teck (ES): Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Am Samstagvormittag ist es in Weilheim an der Teck zu einem Verkehrsunfall mit einem Kraftrad und einem Pkw gekommen. Der 24-jährige Kraftrad-Lenker befuhr die Obere Grabenstraße in Fahrtrichtung Neidlingen. Hierbei übersah er einen VW Golf einer 36-Jährigen, welche gerade im Begriff war in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen und daher ihr Fahrzeug abbremste. Der 24-Jährige krachte in das Heck des Golfs und fiel im Anschluss zu Boden. Bei der Kollision verletzte sich der Kraftradfahrer schwer am Bein und musste mit einem Rettungswagen in eine Klink verbracht werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 6.000 Euro. An der Unfallstelle waren neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes auch ein Fahrzeug der Feuerwehr mit zwei Einsatzkräften.

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Streit eskaliert

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Holzwiesenstraße gekommen. Gegen 22.45 Uhr meldeten Passanten der Polizei, dass es zu einer Schlägerei zwischen zwei größeren Personengruppen gekommen sei. Beim Eintreffen der Streifenwägen konnten nur noch ein 17-jähriger Geschädigter und dessen Freunde an der Einsatzörtlichkeit angetroffen werden. Diese gaben gegenüber der Beamten an, dass sie mehrere Schläge auf den Kopf und das Gesicht bekommen hätten. Zudem seien sie auch gewürgt worden. Eine ärztliche Versorgung lehnte die Jugendlichen ab. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

Reichenbach an der Fils (ES): Sekundenschlaf auf Bundesstraße

Zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 49-Jähriger am Samstagabend auf der Bundesstraße 10 verursacht hat. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Mercedes Höhe Reichenbach an der Fils in Fahrtrichtung Göppingen auf der linken Spur unterwegs und war den bisherigen Ermittlungen zufolge am Steuer eingeschlafen. Dabei geriet er auf die rechte Fahrspur und kollidierte dort mit dem VW eines 30-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher sowie seine 4-jährige Tochter leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. Der Schaden am Mercedes wird auf circa 8.000 Euro, am VW auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Reichenbach an der Fils (ES): Gemeinschaftlich zugeschlagen

Im Zuge eines Streitgeschehens ist ein Mann am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, in der Neuwiesenstraße verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zwischen den 24- und 27-jährigen Beschuldigten sowie einem 45-jährigen Geschädigten zunächst zu einem verbalen Streit auf offener Straße. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie die beiden Tatverdächtigen in der Folge auf den Geschädigten körperlich einwirkten und dieser verletzt zu Boden ging. Durch die anfahrenden Polizeistreifen konnten alle Beteiligten vor Ort angetroffen werden. Die verletzte Person wurde erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Tatbeteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Mössingen (TÜ): Jugendlicher verunfallt

Ein 14-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr in der Albblickstraße bei der Durchführung von Fahrmanövern mit seinem Kleinkraftrad gestürzt. Beim Versuch, das Hinterrad des Motorrollers Durchdrehen zu lassen, fuhr er gegen zwei geparkte Fahrzeuge und stürzte in der Folge. Der 14-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Bei der Unfallaufnahme durch die alarmierte Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein und der Roller keinen Versicherungsschutz hatte. Ein Atemalkoholtest bei dem Jugendlichen ergab einen Wert von etwa einem Promille, weswegen er eine Blutprobe abgeben musste. Der Sachschaden an den beiden Pkw beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Straßberg (ZAK): Vorrang missachtet

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw ist es am Samstagnachmittag in Straßberg gekommen. Gegen 17.40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Fahrer einer Honda CRF die Burgstraße in Fahrtrichtung Ebinger Straße. An der Einmündung zur Brückenstraße beabsichtigte er, nach links abzubiegen und übersah hierbei eine ihm entgegenkommende 46 Jahre alte Fahrerin eines Kia Rio. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

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