Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit abgestelltem Auto zusammengestoßen

Brotterode (ots)

Mittwochmorgen befuhr eine 20-jährige Autofahrerin die Inselbergstraße in Brotterode. Sie bemerkte ein am rechten Fahrbahnrand abgestellten Transporter zu spät und wollte noch links vorbeifahren. Da jedoch Gegenverkehr kam, lenkte sie zurück und stieß gegen das abgestellte Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

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