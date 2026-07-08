Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand und Einbrüche

Reutlingen (ots)

Wendlingen (ES): Brand auf Terrasse

Rauch an einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße hat am Mittwochnachmittag, kurz vor 15 Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, dürfte durch eine Zigarette das Inventar der Terrasse Feuer gefangen haben, wodurch auch die Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt. Sieben Bewohner oberhalb der betroffenen Wohnung wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Durch die Feuerwehr wurden mehrere verrauchte Wohnungen belüftet. Im Zuge des Einsatzes musste die Bahnhofstraße zeitweise voll gesperrt werden. (mr)

Burladingen (ZAK): Einbrüche in Bürogebäude

In ein Bürogebäude in der Richard-Biener-Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 7.45 Uhr verschaffte sich ein Krimineller über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte dort die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit einem geringfügigen Bargeldbetrag aus der Kaffeekasse begnügen, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Im nahezu gleichen Zeitraum, zwischen 20 Uhr und 9.10 Uhr, wurde auch in ein Bürogebäude in der Bahnhofstraße eingebrochen. Hier gelangte der Einbrecher gewaltsam über die Eingangstüre ins Haus und durchsuchte dort die Büroräume. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag, den er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Burladingen hat in beiden Fällen mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

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