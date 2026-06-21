Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Tumult in Saarbrücker Freibad - die Polizei schreitet ein

Saarbrücken (ots)

Am Samstag Abend, dem 20.06.26, teilten Mitarbeiter eines Freibades in Brebach-Fechingen über Notruf mit, dass sich eine größere Schlägerei zwischen ca. 30 Personen anbahnen würde. Nachdem erste Polizeikräfte der PI Saarbrücken-Stadt und der PI Saarbrücken-Burbach gegen kurz nach 18 Uhr vor Ort eintrafen, war die streitende Menge auf ca. 100 Personen angewachsen. Es wurde in französischer und arabischer Sprache laut gestritten und gestikuliert, der Hintergrund des zunächst zwischen zwei jungen Männern auf einer Liegewiese ausgebrochenen Streits konnte bis zum Schluss nicht ausgemacht werden. Letztlich reagierten alle beteiligten Personen auf das Einschreiten von Polizei und Sicherheitsdienst des Schwimmbads besonnen, so dass sich die Menschenmenge zeitnah wieder in kleinere Gruppen auflöste. Im Eingangsbereich zum Schwimmbad positionierten sich weitere Einsatzkräfte, die aus der Begleitung einer Sportveranstaltung in Saarbrücken anrückten. Es wurde niemand verletzt, unbeteiligte Badegästen gerieten nicht zwischen die Fronten. Die Lage hatte sich gegen 18:30 Uhr wieder entspannt, so dass der Badebetrieb in dem gut besuchten Freibad ungehindert fortgesetzt werden konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell