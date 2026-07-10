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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Neuhausen (ES): Einbruch in Rathaus (Zeugenaufruf)

Das Rathaus am Schloßplatz ist in der Nacht zum Freitag zum Ziel eines Kriminellen geworden. In der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, drang der Täter gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein und durchwühlte im Inneren nahezu alle Räume nach Stehlenswertem. Dabei brach der Unbekannte auch Innentüren und Tresore auf. Außerdem versprühte er im Gebäude vorhandene Feuerlöscher. Was genau gestohlen wurde steht noch nicht fest. Zeugen, die im genannten Zeitraum beim Rathaus verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07158/9516-0 beim Polizeiposten Neuhausen zu melden. (mr)

Unterensingen (ES): Bei Sturz verletzt

Eine Seniorin ist bei einem Sturz am Freitagmorgen verletzt worden. Die Frau fuhr mit ihrem Pedelec gegen 8.20 Uhr von einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn und kam beim queren des Bordsteins zu Fall. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Mössingen (TÜ): In Metzgerei eingebrochen

In eine Metzgereifiliale in der Falltorstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über mehrere Türen gewaltsam Zutritt zu den Verkaufs- und Arbeitsräumen, die er in der Folge nach Stehlenswertem durchsuchte. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte er dabei auf Bargeld gestoßen sein, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 50 Jahre alten Mann, der sich am Donnerstagabend vor einer Frau entblößt haben soll, fahndet das Polizeirevier Tübingen. Eine 31-Jährige war gegen 18.30 Uhr im Stadtteil Derendingen auf der Treppe von der Weinbergstraße hinab zum dortigen Discounter unterwegs, als sie einen Mann nach ihr rufen hörte. Als sie sich umdrehte, bemerkte sie den Unbekannten, der am anderen Ende der Treppe in der Weinbergstraße stand und vor ihr onanierte. Da die Straftat erst am Freitag angezeigt wurde, waren Fahndungsmaßnahmen nicht mehr erfolgversprechend. Der Gesuchte wird als etwa 180 bis 190 cm groß und schlank beschrieben. Er soll schwarze Fahrradbekleidung in Form einer langen Sporthose und einem schwarzen T-Shirt, sowie einen weißen Fahrradhelm getragen haben. Um den Hals und den Mund trug er ein nahtloses Schlauchtuch, einen sogenannten Buff. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071-972-1400. (cw)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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