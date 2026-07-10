Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Angebranntes Essen; Notfall in Freibad

Reutlingen (ots)

Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag verletzt worden. Die 75 Jahre alte Frau befuhr gegen 13 Uhr den Radstreifen der Sondelfinger Straße nach Sondelfingen. In dieselbe Richtung war auch ein 51-Jähriger mit einem Renault unterwegs. Nachdem der Mann an der Frau fast vollständig vorbeigefahren war, gab diese ein Handzeichen nach links und wechselte ohne zu schauen auf den Fahrstreifen. Dabei kollidierte sie mit dem rechten Heck des Wagens und stürzte. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde die 75-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt circa 1.000 Euro. (mr)

Pliezhausen (RT): Verletzte bei Verkehrsunfall und Folgeunfall

Gleich zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden haben sich am Donnerstagnachmittag im Bereich der Überleitung von der B 464 aus Reutlingen auf die B 27 nach Stuttgart ereignet. Kurz vor 15.30 Uhr touchierte ein 61-jähriger Motorradfahrer den verkehrsbedingt abbremsenden Audi einer 30 Jahre alten Frau und stürzte daraufhin. Der verletzte Biker kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 10.000 Euro. Noch im Verlauf dieser Unfallaufnahme krachte rund eine Stunde später eine 23-Jährige mit ihrem VW ins Heck eines Skoda, dessen 35 Jahre alter Lenker aufgrund des Verkehrs stark abgebremst hatte. Auch eine hinter dem VW fahrende 46-Jährige konnte ihren Opel nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den Polo auf. Die 23-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Während der Opel noch bis zur nächsten Werkstatt weiterfahren konnte, mussten der VW und der Skoda abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den drei Autos dürfte sich auf schätzungsweise 40.000 Euro belaufen. Durch die beiden Verkehrsunfälle kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Flächenbrand

Zu einem Gartengrundstück neben der Altenburger Straße sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, ausgerückt. Dort war aus unbekannter Ursache eine circa 100 Quadratmeter große Wiesenfläche in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch ablöschen und so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Balingen (ZAK): Unfall im Kreisverkehr

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Kreisverkehr Rottweiler Straße (L442) / Tieringer Straße (L440) / Zubringer B463. Eine 55-Jährige fuhr gegen 22.50 Uhr mit ihrem 1er BMW von der Tieringer Straße herkommend in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie den 61 Jahre alten Motorradfahrer, der sich mit seiner BMW R 1200 GS bereits von der Rottweiler Straße herkommend, im Kreisverkehr befand. Bei der nachfolgenden Kollision erlitt der Biker nach derzeitigen Kenntnissen leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden bei beiden Fahrzeugen wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Angebranntes Essen

Starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat in der Nacht zum Freitag in die Bitzer Steige zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen Mitternacht bemerkte ein aufmerksamer Bewohner Rauch aus einer Wohnung und alarmierte die Rettungsleitstellen von Feuerwehr und Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Bewohner einen Topf auf dem Herd vergessen hatte und eingeschlafen war. Er konnte von den Polizeibeamten aus der stark verrauchten Wohnung gerettet werden. Der 49-jährige Wohnungsinhaber sowie auch einer der eingesetzten Polizeibeamten mussten nachfolgend wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Polizeibeamte konnte seinen Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, durchlüftet. Nennenswerter Sachschaden dürfte nach derzeitigen Kenntnissen nicht entstanden sein. (hj)

Albstadt (ZAK): Verkehrsunfall in Tailfingen

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Donnerstagnachmittag in Tailfingen gekommen. Gegen 15.15 Uhr war ein 81-jähriger Fiat-Lenker auf der Hechinger Straße in Richtung Onstmettingen unterwegs. Dabei streifte er einen rechts geparkten Tesla, wodurch am Fiat das Airbag-System auslöste. Bei der Kollision zog sich der Senior ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Da sich bei dem Mann der Verdacht auf eine Medikamentenbeeinflussung sowie auf körperliche Mängel ergab, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. (mr)

Winterlingen (ZAK): Notfall in Naturfreibad

Ein Notfall hat sich am Donnerstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, im Naturfreibad in der Hermann-Frey-Straße ereignet. Dort bemerkte die Bademeisterin, wie eine 82-Jährige im Wasser trieb und zog die Seniorin mit Hilfe von zwei Kindern auf den Badesteg. Dort musste die Frau durch die Bademeisterin beatmet werden. Nach einer weiteren Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Seniorin in eine Klinik eingeliefert. (mr)

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