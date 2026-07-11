Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrer Verkehrsunfälle mit teils verletzten Personen, Steine von Brücke geworfen, Körperverletzungen, Brand, Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Linienbus bei Unfall beschädigt

Unachtsamkeit ist nach ersten Erkenntnissen zur Folge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag in der Karlstraße ereignet hat. Gegen 14 Uhr befuhr ein 36-jähriger Lenker eines Linienbusses die Karlstraße in Richtung Stadthalle. Auf Höhe der Kreuzung Kaiserstraße musste ein vor dem Linienbus fahrender Mercedes Sprinter eines 61-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der Fahrer des Linienbusses zu spät und fuhr hinten auf den Sprinter auf. Auf Grund einer, an dem Sprinter angebrachten nach hinten herausragender ordnungsgemäß befestigter Leiter, zerbrach die Frontscheibe des Linienbusses komplett. Durch die Kollision entstand am Linienbus ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Am Sprinter bzw. der Leiter entstand nach erster Einschätzung kein Schaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Metzingen (RT): Gegenstände von der Brücke geworfen (Zeugenaufruf)

Nach einer bislang unbekannten Tätergruppierung fahndet das Polizeirevier Metzingen nach einem Vorfall, der sich Freitagnacht in der Hexham-Allee ereignet hat. Gegen 23.40 Uhr war dort eine Fahrzeugkolonne von vier Fahrzeugen in Richtung Grafenberg unterwegs gewesen. Als diese auf einmal von der Fußgängerbrücke aus, welche parallel zur Bahnbrücke verläuft, mit Schottersteinen beworfen wurden. Alle vier Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Im Umkreis der Fußgängerbrücke herrschte reger Personenverkehr. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Bei der Gruppierung handelt es sich mutmaßlich um Jugendliche. Eine genaue Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Metzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Nummer 07123-9240 zu melden.

Riederich (RT): Leichtverletztes Kind nach Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen hat ein 10-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 18 Uhr in Riederich erlitten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Mini die Stuttgarter Straße entlang, als der Junge unvermittelt aus der Königsberger Straße mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn einfuhr. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte die Fahrzeugführerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 10-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der entstandene Sachschaden am Mini der 54-Jährigen wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Auch am Fahrrad des Kindes entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

Denkendorf (ES): Streitigkeiten enden mit Faustschlag

In die Mühlhaldenstraße in Denkendorf sind am frühen Samstagmorgen Einsatzkräfte der Polizei ausgerückt, nachdem eine Besucherin des dortigen Festivals körperlich angegriffen worden war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein 18-Jähriger auf dem dortigen Festivalgelände mit einer weiteren Person in Streit. Als eine 23-jährige Festivalbesucherin dazwischen ging um den Streit zu schlichten, versetzte ihr der 18-jährige Tatverdächtige unvermittelt einen Faustschlag in den Nacken. Die 23-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verlor kurzzeitig ihr Bewusstsein. Der 18-Jährige, der vor Ort nicht mehr zugegen war, konnte bereits im Nachgang ermittelt werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen.

Plochingen (ES): Streit eskaliert

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit den Freitagabendstunden gegen einen 58-Jährigen. Dieser steht im Verdacht, einen 21-Jährigen mit einem Besen bedroht und angegriffen zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fühlte sich der 58-jährige Tatverdächtige gegen 20.20 Uhr zunächst vom laufenden Pkw-Motor des 21-Jährigen gestört, weshalb er ihm mit einem Besen Gewalt androhte. Hieraus entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der 58-Jährige mit dem Besen durch das geöffnete Fahrerfenster auf den 21-Jährigen einschlug. Nach einem anschließenden Gerangel der Beiden nahm der 58-Jährige den Autoschlüssel des 21-Jährigen an sich, um ihn so zum Verlassen der Örtlichkeit zu bewegen. Nach weiteren Diskussionen erlangte der 21-Jährige letztlich seinen Schlüssel zurück. Ob der 21-Jährige durch die Schläge Verletzungen davontrug, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Owen (ES): Mit dem Rad auf Pkw aufgefahren

Leichte Verletzungen hat ein Rennradfahrer am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall erlitten. Gegen 20.15 Uhr befuhr ein 41-jähriger Rennradfahrer hinter einem Mercedes Vito einer 41-Jährigen die Bergstraße. Die Mercedes-Lenkerin musste verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der 41-jährige Zweiradlenker zu spät und fuhr auf den Mercedes hinten auf. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Radfahrer Verletzungen an seinem Arm und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht werden. Ob Schäden an den Fahrzeugen entstanden sind muss im Nachgang noch geklärt werden.

Ammerbuch (TÜ): Arbeitsunfall auf dem Feld

Eine Schwerverletzte ist die Folge eines Arbeitsunfalles, der sich am Freitagabend auf einem Feld im Bereich der K 6916 bei Ammerbuch-Reusten ereignet hat. Gegen 21.30 Uhr befand sich ein 70-jähriger Lenker eines Mähdreschers auf einem Feld, um dieses abzuernten. Als seine 65-jährige Ehefrau an die Arbeitsmaschine herantrat, um ihm etwas zu trinken zu geben, lehnte sich der 70-jährige nach vorne und betätigte versehentlich das Bedienelement der Arbeitsmaschine. Daraufhin setzte sich der ca. zehn Tonnen schwere Mähdrescher in Bewegung und überrollte unglückicherweise die an der Arbeitsmaschine befindliche 65-Jährige. Hierbei erlitt die Ehefrau schwere Verletzungen an einem Bein. Die Frau wurde durch den alarmierten Notarzt vor Ort erstversorgt und im weiteren Verlauf mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Winterlingen (ZAK): Bei Sturz mit Pedelec verletzt

Eine Seniorin ist bei einem Sturz mit ihrem Pedelec am späten Freitagabend leicht verletzt worden. Die Frau war zusammen mit einer Freundin, mit dem Pedelec, im Bereich der Verlängerung der Straße "Im Dingele", unterwegs gewesen. Gegen 18.45 Uhr kam die Seniorin auf dem unbefestigten Feldweg von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, welche durch den hinzugerufenen Rettungsdienst erstversorgt wurden. Im weiteren Verlauf wurde die 80-jährige Dame in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pedelec der Dame war kein Schaden ersichtlich, jedoch war ihr getragener Helm beim Unfall zu Bruch gegangen.

Bitz (ZAK): Kellerbrand

Ein Großaufgebot von Rettungskräften und Polizei sind am frühen Samstagmorgen in die Silcherstraße zu einem Kellerbrand ausgerückt. Gegen 01.45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte Rauch aus dem Untergeschoss des Einfamilienhauses wahrgenommen werden. Die Hausbesitzer, ein 54-Jähriger und seine 53-Jährige Ehefrau, konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung angerückt war, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Ersten polizeilichen Ermittlungen zur Folge hatte ein Kurzschluss an einer Steckdosenleiste den Brand ausgelöst. Die Bewohner wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, behandelt und in eine Klinik verbracht. Das Wohnhaus ist auf Grund des Brandes vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

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