Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperliche Auseinandersetzungen Am Wehr

Mühlhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.40 Uhr an einem Wehr Am Ölgraben zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem derzeit Unbekannten und einem 13-Jährigen. Der Mann, der nach Angaben des Geschädigten ein Angler sein soll, hatte sich gegenüber von mehreren Jugendlichen über den mangelnden Ordnungszustand und eine Vermüllung vor Ort beschwert. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der Körperverletzung ein.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - scheinbares Alter zwischen 30 und 40 Jahren - grauer Bart - vermutl. Angler - dunkle Bekleidung - schwarz-silberner Elektroroller.

Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0108892

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