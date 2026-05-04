Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: nächtlicher Streit im Schwerlast-Stau

Hain (ots)

Am Montagmorgen schellte gegen 2.30 Uhr in der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei das Telefon. Es meldete sich ein 40-Jähriger Autofahrer, der bedingt durch einen Schwerlasttransport zwischen Sondershausen und Nordhausen im Stau stand. Im Hintergrund war eine aufgebrachte Frau zu hören. Diese war seit kurzer Zeit sein Expartnerin und hörbar über die Trennung erbost.

Der Mann erwies ihr einen letzten Gefallen, sie nach Hause zu fahren, konnte sich jedoch staubedingt nicht der Streitatmosphäre entziehen, sodass er die Polizei telefonisch um Hilfe bat. Diese konnten jedoch nur auf sein Durchhaltevermögen und auf einen erneuten Anruf bei einer Zuspitzung der Situation verweisen - was jedoch ausblieb.

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