Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ruhestörung endet mit Ingewahrsamnahme

Mühlhausen (ots)

In der Nacht vom 02.05.2026 wurde der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich eine Ruhestörung aus einer Wohnung in Mühlhausen am Petristeinweg gemeldet. Die Polizeibeamten konnten nach Rücksprache der beteiligten Personen zunächst die Ruhe wieder herstellen. Kurze Zeit darauf ging ein erneuter Anruf ein, dass nun bei einem dortigen Ladengeschäft eine Scheibe eingeschlagen worden sein soll. Eine männliche Person sei nun abgängig. Während der Tatortbereichsfahndung meldete ein weiterer Mitteiler, dass er in der Ammerstraße eine männliche Person beobachten könne, wie er mehrere PKW beschädigt haben soll. Die Polizeibeamten wurden unverzüglich zum Ort entsandt und konnte eine männliche alkoholisierte Person feststellen. Die männliche Person wurde zur Unterbindung der Fortsetzung der Straftaten in Gewahrsam genommen. Die entsprechenden Anzeigen wurden durch die Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell