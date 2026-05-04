LPI-NDH: Zahlreiche Wildunfälle im Kyffhäuserkreis

Hain (ots) - Am Montagmorgen schellte gegen 2.30 Uhr in der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei das Telefon. Es meldete sich ein 40-Jähriger Autofahrer, der bedingt durch einen Schwerlasttransport zwischen Sondershausen und Nordhausen im Stau stand. Im Hintergrund war eine aufgebrachte Frau zu hören. Diese war seit kurzer Zeit sein Expartnerin und hörbar über die Trennung erbost. Der Mann erwies ihr einen ...

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