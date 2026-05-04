Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Zahlreiche Wildunfälle im Kyffhäuserkreis
Kyffhäuserkreis (ots)
In der zurückliegenden Nacht ereigneten sich im Kyffhäuserkreis in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr insgesamt sechs Wildunfälle. Hierunter waren drei Unfälle mit Rehwild, zwei mit Wildschweinen und einer bei Toba mit einem Muffelwildtier. Das Mufflon sowie ein Wildschwein erlagen ihren Verletzungen an den Unfallstellen. Die anderen beteiligten Tiere flüchteten von der Unfallstelle.
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