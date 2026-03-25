Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Zug nach Singen

Singen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstag eine mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen gesuchte Person festgestellt und brachten den Mann zur Verbüßung der Haftstrafen in die Justizvollzugsanstalt.

Am Dienstagmittag (24. März 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen kroatischen Staatsangehörigen im grenzüberschreitenden Zug (IC 488 von Zürich nach Singen) kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Singen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zwei offene Vollstreckungshaftbefehle gegen den 38-Jährigen fest. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart suchte nach dem Mann, nachdem er die Geldstrafe eines Strafbefehls des Amtsgerichts Stuttgart wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vom Juni 2023 bisher nicht bezahlt hatte. Da er die Strafe vor Ort nicht begleichen konnte, erwartet ihn dafür eine 42-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Auch die Staatsanwaltschaft Traunstein suchte nach dem Mann, nachdem das Amtsgericht Rosenheim ihn im November 2025 zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt hatte. Die Beamten brachten den Mann zum Antritt der beiden Freiheitsstrafen in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

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