PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Tätlicher Angriff am Bahnhof Wolfegg

Wolfegg (ots)

Am gestrigen Donnerstag (12. März 2026) kam es am Bahnhof Wolfegg (Landkreis Ravensburg) zu einem tätlichen Angriff auf einen 19-jährigen Reisenden. Dabei sollen zwei bislang unbekannte Tatverdächtige den Geschädigten nach dessen Ausstieg aus einer Regionalbahn um 16:32 Uhr in Wolfegg mit Schlägen angegriffen haben. Zur Abklärung seiner Verletzungen musste der Geschädigte in ein Klinikum gebracht werden.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Diese werden gebeten, sich unter 07531-12880 oder der kostenfreien Hotline unter 0800-6 888 000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 09:57

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Grenzübergang Bietingen

    Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen zwei offene Vollstreckungshaftbefehle festgestellt. Beide Personen konnten ihre Geldstrafe bezahlen und die Reise im Anschluss fortsetzen. Am Donnerstagnachmittag (12. März 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz eine rumänische Staatsangehörige am ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 09:31

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf BAB81

    Hilzingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben auf der BAB81 auf Höhe Hilzingen eine Person mit zwei offenen Vollstreckungshaftbefehlen festgestellt. Der Mann bezahlte seine Geldstrafen vor Ort und durfte seine Reise im Anschluss fortsetzen. Am Mittwochnachmittag (11. März 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen auf der BAB81 auf Höhe Hilzingen als Fahrer ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 09:02

    BPOLI-KN: Bundespolizei stellt Einreiseverbot fest

    Bietingen (ots) - Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte am 4. März 2026 ein kosovarischer Staatsangehöriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei wies ihn zurück. Gegen 16:30 Uhr am gestrigen Mittwoch kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Bietingen eine Person bei der Einreise ins Bundesgebiet. Der 30-Jährige konnte sich zwar mit gültigen Dokumenten ausweisen, jedoch galt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren