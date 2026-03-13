Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Tätlicher Angriff am Bahnhof Wolfegg

Wolfegg (ots)

Am gestrigen Donnerstag (12. März 2026) kam es am Bahnhof Wolfegg (Landkreis Ravensburg) zu einem tätlichen Angriff auf einen 19-jährigen Reisenden. Dabei sollen zwei bislang unbekannte Tatverdächtige den Geschädigten nach dessen Ausstieg aus einer Regionalbahn um 16:32 Uhr in Wolfegg mit Schlägen angegriffen haben. Zur Abklärung seiner Verletzungen musste der Geschädigte in ein Klinikum gebracht werden.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Diese werden gebeten, sich unter 07531-12880 oder der kostenfreien Hotline unter 0800-6 888 000 zu melden.

