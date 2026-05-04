Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen nach Hundebiss

Kreuzebra (ots)

Auf einem Wiesenweg zwischen Kreuzebra und Scharfenstein kam es am Samstag gegen 15 Uhr zu einem Hundebiss. Ein nicht ausreichend gesicherter Hund bewegte sich zu einem anderen in der Nähe befindlichen Hund und biss zu. Hierbei wurde ein kleinerer Hund tödlich verletzt. Die Halterindes kleineren Hundes wollte beide Tiere voneinander trennen und wurde hierbei ebenfalls gebissen. Sie trug leichte Verletzungen davon.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ein.

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