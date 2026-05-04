PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen nach Hundebiss

Kreuzebra (ots)

Auf einem Wiesenweg zwischen Kreuzebra und Scharfenstein kam es am Samstag gegen 15 Uhr zu einem Hundebiss. Ein nicht ausreichend gesicherter Hund bewegte sich zu einem anderen in der Nähe befindlichen Hund und biss zu. Hierbei wurde ein kleinerer Hund tödlich verletzt. Die Halterindes kleineren Hundes wollte beide Tiere voneinander trennen und wurde hierbei ebenfalls gebissen. Sie trug leichte Verletzungen davon.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 09:24

    LPI-NDH: Zahlreiche Wildunfälle im Kyffhäuserkreis

    Kyffhäuserkreis (ots) - In der zurückliegenden Nacht ereigneten sich im Kyffhäuserkreis in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr insgesamt sechs Wildunfälle. Hierunter waren drei Unfälle mit Rehwild, zwei mit Wildschweinen und einer bei Toba mit einem Muffelwildtier. Das Mufflon sowie ein Wildschwein erlagen ihren Verletzungen an den Unfallstellen. Die anderen beteiligten Tiere flüchteten von der Unfallstelle. ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 08:54

    LPI-NDH: nächtlicher Streit im Schwerlast-Stau

    Hain (ots) - Am Montagmorgen schellte gegen 2.30 Uhr in der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei das Telefon. Es meldete sich ein 40-Jähriger Autofahrer, der bedingt durch einen Schwerlasttransport zwischen Sondershausen und Nordhausen im Stau stand. Im Hintergrund war eine aufgebrachte Frau zu hören. Diese war seit kurzer Zeit sein Expartnerin und hörbar über die Trennung erbost. Der Mann erwies ihr einen ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 09:31

    LPI-NDH: Ruhestörung endet mit Ingewahrsamnahme

    Mühlhausen (ots) - In der Nacht vom 02.05.2026 wurde der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich eine Ruhestörung aus einer Wohnung in Mühlhausen am Petristeinweg gemeldet. Die Polizeibeamten konnten nach Rücksprache der beteiligten Personen zunächst die Ruhe wieder herstellen. Kurze Zeit darauf ging ein erneuter Anruf ein, dass nun bei einem dortigen Ladengeschäft eine Scheibe eingeschlagen worden sein soll. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren