Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Hechingen (ZAK): Mit Pkw überschlagen

Mehrere verletzte Personen, hoher Sachschaden und die Teilsperrung der Bundesstraße 27 sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag in Höhe von Hechingen ereignet hat. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein 51-jähriger Fahrer eines VW Tiguan gegen 10.15 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der B 27 in Richtung Balingen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache zunächst mit einem Ford Fiesta, der sich auf der rechten Fahrspur befand, kollidierte. Anschließend überschlug sich der VW, und der Fahrer wurde eingeklemmt. Er musste durch die herbeigerufene Feuerwehr befreit und anschließend aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 50-jährige Fahrer des Fiesta sowie dessen 40- und 47-jährigen Mitfahrerinnen wurden ebenfalls verletzt und mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Während der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten, an denen auch Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) beteiligt waren, musste die B 27 bis etwa 15 Uhr teilgesperrt werden. Zur Unfallursachenforschung ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters an. Der Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw, die von Abschleppdiensten geborgen werden mussten, beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

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