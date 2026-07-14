Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände

Reutlingen (ots)

Mit Bushaltehäuschen kollidiert

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 75.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag entstanden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 71-jähriger Mercedes-Lenker gegen 11.45 Uhr im Bereich der Buswendeplatte bei einer Schule im Königsträßle unterwegs. Wohl aufgrund einer medizinischen Ursache verlor der Senior die Kontrolle über den Wagen, der ungebremst mit einem Buswartehäuschen kollidierte. Glücklicherweise befanden sich in diesem keine Personen. In einem benachbarten Häuschen hatte eine Schülerin gewartet. Der zunächst nicht ansprechbare 71-Jährige wurde von einer Zeugin aus dem Fahrzeug geholt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Eine ebenfalls im Mercedes befindliche 10-Jährige konnte das Auto selbstständig verlassen. Das Mädchen erlitt einen Schock. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. (mr)

Metzingen (RT): Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Montagmittag mit einem verletzten Kind. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog ein Elfjähriger mit seinem Fahrrad gegen 12.30 Uhr vom Parkplatz eines Schulgeländes nach rechts auf den Gehweg der Neugreuthstraße in Richtung Neugreuth ab. Zeitgleich überholte ein entgegenkommender, noch unbekannter E-Scooter-Lenker einen anderen E-Scooter und kollidierte in der Folge mit dem Elfjährigen. Der Junge stürzte daraufhin zu Boden und erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Er musste später im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Unfallverursacher war hingegen ohne anzuhalten weitergefahren. Der Schaden am Fahrrad des Kindes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher werden unter der Telefonnummer 07123/924-0 entgegengenommen. Insbesondere könnte der Unfall von mehreren Schülern, die an der gegenüberliegenden Bushaltestelle warteten, beobachtet worden sein. Diese werden gebeten, sich zu melden. (mr)

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt hat am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 7.25 Uhr befuhr ein 73 Jahre alter VW Tiguan Fahrer die Hexham-Allee. Am Kreisverkehr zur Stuttgarter Straße übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 68-jährigen Radfahrer auf dem dortigen Fahrradweg. Infolge der Kollision stürzte der Mann und erlitt ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. (nf)

Weilheim/Teck (ES): Ballenpresse fängt Feuer

Zum Brand einer Ballenpresse sind die Einsatzkräfte am Montagnachmittag auf einen Acker im Bereich der Häringer Straße gerufen worden. Gegen 17.40 Uhr war die landwirtschaftliche Maschine dort während der Heuarbeiten in Brand geraten. Nachdem erste eigene Löschversuche durch den Landwirt fehlschlugen, musste der Brand durch die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 39 Feuerwehrleuten im Einsatz war, gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Heu und das trockene Feld konnte verhindert werden. Ersten Einschätzungen zufolge könnte möglicherweise eine Überhitzung der Maschine oder ein kleinerer Stein, der in die Heupresse gelangt ist und Funken geschlagen hatte, brandursächlich gewesen sein. Der Sachschaden an der Ballenpresse dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 90.000 Euro belaufen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Auto übersehen

Schwer verletzt wurde ein siebenjähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung Neue Weilheimer Straße / Kirchstraße ereignet hat. Das Kind war gegen 17.35 Uhr mit seinem Kinderfahrrad auf der dem Gehweg der Neuen Weilheimer Straße in Richtung Kirchheim unterwegs. An der Einmündung zur Kirchheimer Straße überquerte der Junge mehrere Meter nach dem Fußgängerüberweg ohne auf den Verkehr zu achten, zügig die Fahrbahn und übersah dabei einen von rechts kommenden Nissan. Dessen 38 Jahre alter Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision kam. Ein Rettungswagen brachte den Jungen nachfolgend zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto wird auf rund 500 Euro geschätzt, der Schaden am Kinderfahrrad auf etwa 50 Euro. (cw)

Filderstadt (ES): Vorfahrt missachtet

Ein Missverständnis hat am Montagabend im Stadtteil Bernhausen an der Einmündung Hintere Gasse / Diepoldstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 42-Jähriger wollte gegen 18.25 Uhr mit seinem Audi A3 von der Hintere Gasse in die Diepoldstraße einbiegen. Zeitgleich war ein Zehnjähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Diepoldstraße in Richtung Flughafen unterwegs und wollte die Einmündung zur Hintere Gasse überqueren. Beide hielten zunächst auch an. In der Annahme, dass der jeweils andere ihm die Vorfahrt gewährt, fuhren beide gleichzeitig an, sodass es zur Kollision kam. Während der Autofahrer unverletzt blieb, wurde das Kind leicht verletzt und nach einer notärztlichen Untersuchung vor Ort vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Ostfildern-Nellingen (ES): Tretroller übersehen

Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste ein zehnjähriger Junge nach einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Einmündung Rilkestraße / Lessingstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 52-Jähriger war gegen 21.10 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Lessingstraße unterwegs und wollt nach links in die Rilkestraße einbiegen. Dabei übersah er den Jungen, der die Rilkestraße vom Fußweg herkommend auf seinem Tretroller überquerte, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Ein Rettungswagen brachte das Kind nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Bei Sturz verletzt

Ein Senior ist bei einem Sturz am Montagabend verletzt worden. Der 75-Jährige war mit seinem Fahrrad gegen 18.40 Uhr auf der Königstraße unterwegs, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrrad war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Balingen (ZAK): Rechts vor Links

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend an der Kreuzung Geislinger Straße / Vogt-Ehinger-Straße / Karpfenstraße ereignet hat. Ein 18-Jähriger war gegen 21.40 Uhr mit seinem 1er BMW auf der Geislinger Straße in Richtung Geislingen unterwegs. Ohne auf die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Polo einer 19-Jährigen zu achten, fuhr er in die Kreuzungsbereich ein, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Verletzt wurde nach einer Untersuchung vor Ort durch einen vorsorglich hinzugerufenen Rettungswagen niemand. Allerdings waren beide Autos nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden am BMW wird auf rund 35.000 Euro, der Sachschaden am VW auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (cw)

Balingen (ZAK): Fahrzeuge durch Metallschiene beschädigt (Zeugenaufruf)

Zu zwei Verkehrsunfällen infolge einer wohl bei der Fahrt verlorenen Metallschiene ist es am Montagabend auf der L 442 bei Rosswangen gekommen. Gegen 19.10 Uhr war dort eine 37-jährige Renault-Lenkerin in Richtung Dotternhausen unterwegs, als eine rund drei Meter lange Metallschiene auf der Fahrerseite des Wagens einschlug und im Anschluss auf der Fahrbahn landete. Eine nachfolgende, 22 Jahre alte VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und überfuhr die Schiene. Beide Autos wurden nicht unerheblich beschädigt. Einer vorläufigen Schätzung zufolge dürfte sich der Gesamtschaden auf circa 5.000 Euro belaufen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Metallschiene aufgrund mangelnder Sicherung von einem noch unbekannten Fahrzeug verloren wurde. Zeugen, die diesbezüglich Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (mr)

Hechingen (ZAK): Fahrzeug in Brand geraten

Am Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, ist in der Gammertinger Straße aus noch unbekannter Ursache ein Auto in Brand geraten. Der BMW konnte zügig abgelöscht und dann auf einen nahegelegenen Parkplatz geschoben werden. Von dort wurde er abgeschleppt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

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