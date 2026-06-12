LPI-SHL: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Roth (Römhild) (ots) - Der Fahrer eines Linienbusses fuhr am Mittwoch gegen 10:40 Uhr auf der Straße "Vorderdorf" in Roth (Römhild). In einer scharfen Kurve kam ihm nach eigenen Angaben der bislang unbekannte Fahrer eines Motorrads auf seiner Fahrspur entgegen, weshalb er ausweichen musste und gegen die Leitplanke stieß. Sowohl am Linienbus als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum ...

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