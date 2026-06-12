LPI-SHL: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz
Zella-Mehlis (ots)
Donnerstagmorgen kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 34-jährigen E-Scooter-Fahrer in Zella-Mehlis. Da für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.
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