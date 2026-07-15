Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Der Arbeitskreis GIB ACHT IM VERKEHR Zollernalb lädt wieder zu Fortbildungsseminaren ein

Reutlingen (ots)

Zollernalbkreis: Verkehrssicherheitstage für ältere Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer

Zollernalbkreis: Der Arbeitskreis GIB ACHT IM VERKEHR Zollernalb bietet im September auch in diesem Jahr wieder mehrere ganztägige Fortbildungsseminare für "ältere Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer" an.

Zu drei Seminaren, die am

15. 16. und 17. September 2026, jeweils von 8 bis 17 Uhr, in 72479 Straßberg, in der Schmeienhalle

stattfinden, laden die Veranstalter herzlich ein.

Die Themenschwerpunkte sind:

- der aktive Kraftfahrer - gesetzliche Neuerungen im Straßenverkehr - Sofortmaßnahmen am Unfallort (DRK/ Polizei) - fahrpraktische Übungen (ADAC/ Polizei) - Medikamente und Straßenverkehr (Rechtsanwalt/ Arzt)

Zu der Veranstaltung können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen anmelden.

Für die Tagesveranstaltungen wird jeweils ein Unkostenbeitrag in Höhe von 40 Euro pro Person erhoben. Mittagessen, Kaffee am Vor- und Nachmittag sowie Tagungsgetränke sind in diesem Betrag enthalten.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Holger Huber unter Tel.: 0172/8028049.

Dort können Sie sich über den Tagesablauf informieren, ein Anmeldeformular anfordern oder sich gleich direkt anmelden.

Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung.

Zusatzinfo:

Im Zollernalbkreis waren in den Jahren 2021 bis 2023 ein stetiger Anstieg der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Senioren festzustellen. Ab dem Jahr 2024 sank der im Vorjahr festzustellende Höchststand der Unfallzahlen (2023: 468) leicht auf 457 Unfälle. Im vergangenen Jahr 2025 konnte erneut ein weiterer, leichter Rückgang der Unfallzahlen um 2,2% auf 447 Verkehrsunfälle verzeichnet werden. Bei diesen Unfällen starben vier Senioren. 22 Senioren wurden schwer, 73 Senioren) leicht verletzt. (cw)

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