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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Förderverein für Kriminal- und Verkehrsprävention im Landkreis Reutlingen feiert 20-jähriges Jubiläum und lädt zum Konzertabend ein

Reutlingen (ots)

Der Förderverein für Kriminal- und Verkehrsprävention im Landkreis Reutlingen blickt auf zwei Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit zurück und feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass veranstaltet der Verein gemeinsam mit dem Landespolizeiorchester und dem Musical-Sänger Kevin Tarte ein Konzert, das am Freitag, den 24. Juli 2026, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Reutlingen stattfinden wird. Herr Landrat Dr. Fiedler und der Vorstand des Fördervereins freuen sich darauf, zahlreiche Gäste an diesem Abend in der Stadthalle Reutlingen begrüßen zu können. Die Eintrittskarten für das Konzert können bei Easy-Ticket bestellt werden.

Dieses Konzert ist nicht nur ein Highlight im Jubiläumsjahr des Fördervereins, sondern auch eine Chance, die wichtige Arbeit des Vereins zu unterstützen und zugleich einen unterhaltsamen Abend in angenehmer Gesellschaft zu verbringen. Der Förderverein für Kriminal- und Verkehrsprävention im Landkreis Reutlingen lädt herzlich dazu ein, dieses besondere Ereignis mitzuerleben und durch die Teilnahme dazu beizutragen, dass die Gemeinschaft im Landkreis Reutlingen weiterhin durch zahlreiche soziale und präventive Projekte gestärkt wird. (nf)

Rückfragen bitte an:

Nina Frech (nf), Telefon 07121/942-1115

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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