Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gasleitung beschädigt; Verkehrsunfälle; Riskante Fahr- und Überholmanöver

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Gasleitung beschädigt

Eine beschädigte Gasleitung hat am Donnerstagvormittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Griesstraße geführt. Ein 27-Jähriger hatte dort im Bereich einer Grünfläche Baggerarbeiten durchgeführt und dabei eine in rund 1,5 Metern Tiefe verlaufende Gasleitung beschädigt. Er setzte unmittelbar die Rettungskette in Gang und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Von der Feuerwehr wurden die Bewohner zweier nebenanliegenden Häuser vorsichtshalber evakuiert bis das Gas vom Netzbetreiber nach rund 20 Minuten abgestellt werden konnte. In der Folge konnten alle wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. (cw)

Esslingen (ES): Rechtsfahrgebot missachtet

Zwei Leichtverletzte und zwei mutmaßlich schrottreife Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 32-Jähriger am Donnerstagmorgen auf der Alleenstraße verursacht hat. Eine 31-Jährige war gegen 7.45 Uhr mit ihrem Opel Corsa von Zell herkommend auf der Alleenstraße in Richtung Oberesslingen unterwegs. Aus ihrer Sicht parkten am rechten Fahrbahnrand mehrere Pkw und Lkw. Aufgrund der großen Restfahrbahnbreite entschloss sie sich zum Überholen der parkenden Fahrzeuge. Etwa in der Mitte der parkenden Fahrzeuge kam ihr der 32-Jährige mit seinem Audi A4 entgegen. Dieser fuhr den Ermittlungen der Verkehrspolizei so weit links, dass es zur Kollision mit dem Opel kam. Dabei wurde der Opel noch gegen einen geparkten Lkw geschoben, den auch der Audi in der Folge noch touchierte. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Während der entstandene Sachschaden an dem Lkw auf rund 1.000 Euro geschätzt wird, dürften an dem Audi und dem Opel jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro entstanden sein. Beide Autos mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Reichenbach/Fils (ES): Riskante Fahr- und Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem äußerst riskanten Fahr- und Überholmanöver am Donnerstagvormittag auf der B10 bei Reichenbach sucht das Polizeirevier Esslingen. Gegen 10.40 Uhr war die Polizei von Autofahrern alarmiert worden, die zwei Fahrzeuge, einen weißen VW Tyron und ein möglicherweise baugleiches Fahrzeug in schwarzer oder dunkelgrauer Farbe auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart fahrend beobachtet worden waren. Beide Fahrzeuge mit Waiblinger Kreiszulassung sollen sich bei einer Geschwindigkeit von rund 180 km/h mehrfach überholt und in sehr dichtem Abstand gefahren sein. Dabei soll auch einer der Fahrer in einem waghalsigen Manöver versucht haben, einen Lkw auf dem Standstreifen zu überholen, was wohl durch den fahrzeugeigenen Notbremsassistenten verhindert worden ist. Der 24 Jahre alte Fahrer des weißen VW Tyron konnte schließlich auf Höhe Esslingen Zell von der Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Fahrer des zweiten Autos dauern noch an. Das Polizeirevier Esslingen sucht nun nach Zeugen, denen zur genannten Zeit die beiden Fahrzeuge auf der B10 in Richtung Stuttgart aufgefallen sind und die möglicherweise durch die Fahrweise der Beiden gefährdet worden waren. Auch werden Hinweise zu dem zweiten Fahrzeug beim Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330 entgegengenommen. (cw)

Schömberg (ZAK): Mit E-Scooter gestürzt

Mehreren Strafanzeigen sieht eine 40-Jährige entgegen, die am Donnerstagvormittag mit ihrem Elektroroller auf der Wagnerstraße im Stadtteil Schörzingen gestürzt ist. Die Frau war gegen 11.45 Uhr mit ihrem Gefährt ohne Versicherungskennzeichen auf der Wagnerstraße in Richtung Mozartstraße unterwegs, als sie ohne Fremdbeteiligung zu Fall kam und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte Frau nachfolgend zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus. Nachdem eine Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 3,5 Promille ergeben hatte, musste sie dort auch gleich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (cw)

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