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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit Kind

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK): Kind von Auto angefahren

Ein Kind ist am Freitagmittag von einem Auto erfasst worden. Gegen 12.20 Uhr wollte ein Neunjähriger auf seinem Fahrrad die Heinzlenstraße queren und achtete hierbei wohl nicht auf den Verkehr. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Pkw eines dort fahrenden 59-Jährigen. Ersten Erkenntnissen zufolge zog sich der Junge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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