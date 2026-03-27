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POL-AC: Offizielle Ernennung: Andreas Bollenbach ist neuer Polizeipräsident in Aachen

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Aachen (ots)

NRW-Innenminister Herbert Reul hat am heutigen Freitagvormittag (27.03.2026) Andreas Bollenbach offiziell zum neuen Polizeipräsidenten ernannt. Der 61-Jährige folgt damit auf Dirk Weinspach, der im Herbst 2023 in den Ruhestand getreten war.

Andreas Bollenbach wurde im Krönungssaal des Aachener Rathauses feierlich in sein Amt eingeführt. Bereits seit der Pensionierung seines Vorgängers im September 2023 hatte er die Behörde als Polizeipräsident in Vertretung verantwortungsvoll geführt.

Andreas Bollenbach kann auf eine langjährige und vielseitige berufliche Laufbahn blicken. Seit seinem Eintritt in den Polizeidienst im April 1982 hat er über vier Jahrzehnte hinweg vielfältige Erfahrungen gesammelt. Zuletzt leitete er die Direktion Kriminalität im Polizeipräsidium Aachen und bewies dort besondere Fachkompetenz, Führungsstärke und strategischen Weitblick. Während seiner Karriere war er außerdem in verschiedenen Funktionen innerhalb der nordrhein-westfälischen Polizei und im Bundesinnenministerium tätig.

NRW-Innenminister Herbert Reul würdigte Bollenbach als erfahrene und integre Führungspersönlichkeit: "Andreas Bollenbach bringt alles mit, was es für das anspruchsvolle Amt braucht. Er ist ein ausgewiesener Kriminalist, kennt die Region, die Menschen und die Arbeit der Polizei aus dem Effeff. Mit seiner Erfahrung, Umsicht und Führungsstärke ist er ein echtes Pfund für die Sicherheit in der StädteRegion Aachen."

Auch persönlich ist Andreas Bollenbach in der Region verwurzelt: Er ist verheiratet, Vater eines Sohnes und lebt in der StädteRegion Aachen. In seiner Antrittsrede betonte er: "Polizei funktioniert nur, wenn alle ihr Können, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zusammenbringen. Zusammenwirken und Zusammenhalt - das ist die DNA der Polizei. ´Komm ins Team Polizei´: Dieser Werbeslogan steht genau dafür."

Mit der Ernennung übernimmt Andreas Bollenbach die Leitung des Polizeipräsidiums Aachen mit rund 2.300 Beschäftigten.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

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