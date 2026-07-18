Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Garagenbrand

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Bei Auffahrunfall schwer verletzt

Am Freitagmorgen hat sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landesstraße 382 ereignet. Gegen 6.55 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad von Undingen in Richtung Genkingen. Vor ihm fuhr eine 50-jährige Frau mit ihrem Renault Twingo. Im gleichen Streckenabschnitt führte die Straßenmeisterei Münsingen zu diesem Zeitpunkt Streckenarbeiten durch. Aufgrund dieser Arbeiten musste die Fahrerin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der 17-Jährige jedoch zu spät, kollidierte aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands mit dem Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs, kam zu Fall und verletzte sich hierdurch schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Landesstraße. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch Angehörige des Verletzten abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von 2.000 Euro.

Metzingen (RT): Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem Audi ist es am Freitagnachmittag in Metzingen gekommen. Gegen 17.10 Uhr bog der 65-jähriger Fahrer eines BMW aus der Senefelder Straße nach links in die Stuttgarter Straße ab und übersah dabei, den von links herannahenden Audi eines 54-Jährigen, der in Richtung Riederich fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch sich beide Fahrzeuglenker, sowie die 63-jährige Beifahrerin im BMW leicht verletzten und nachfolgend zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden mussten. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 20.000 Euro.

Esslingen (ES): Brand in Garage

Ein Garagenbrand im Kleistweg hat in der Nacht zum Samstag Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, dürfte eine Zigarettenkippe im Mülleimer ursächlich für die Brandentstehung gewesen sein. Das Feuer breitete sich in der Folge auf Teile der Garage aus, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand. Ein 66-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses wurde auf das Geschehen gegen 0 Uhr aufmerksam, leitete die ersten Löschmaßnahmen ein und verständigte die Integrierte Leitstelle des Landkreis Esslingen, bevor die Feuerwehr den Brand final bekämpfte. Verletzt wurde niemand.

Nürtingen (ES): Mit Pkw auf Radweg unterwegs

In der Nacht zum Samstag ist es in der Metzinger Straße (Bundesstraße 313) zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Gegen 23 Uhr teilten mehrere Verkehrsteilnehmer mit, dass ein dunkler BMW auf dem Radweg, der baulich von der B313 getrennt ist, in Fahrtrichtung Nürtingen unterwegs war und gegen einen Baum prallte. Der Fahrzeuglenker hatte sich den entstandenen Schaden kurz angeschaut und ist dann mit hoher Geschwindigkeit über einen Feldweg in Richtung Enzenhardt geflüchtet. Fahndungskräfte des Polizeireviers Nürtingen konnten den 32-jährigen Fahrer schließlich unweit der Unfallstelle antreffen, als er gerade im Begriff war, die am Pkw angebrachten Kennzeichen zu tauschen. Im Zuge der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren war. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von über 1,5 Promille, weshalb der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, der Pkw über keine gültige Zulassung verfügte und er im Rahmen der Blutentnahme nicht zitierfähige Beleidigungen gegenüber den Kollegen äußerte, sieht er nun mehreren Anzeigen entgegen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand dürfte am nicht mehr fahrbereiten Pkw, der durch einen Abschleppdienst geborgen wurde, ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden sein. Der Schaden am Baum dürfte sich auf 1.000 Euro belaufen. Die genaue Höhe des Schadens und die weiteren rechtlichen Konsequenzen werden in den kommenden Ermittlungen geklärt.

Rottenburg (TÜ) Rotlicht missachtet

Die Missachtung des Rotlichts dürfte nach ersten Ermittlungen ursächlich für die Entstehung eines Verkehrsunfalles mit Personenschaden am Freitagabend auf der Bundesstraße 28 sein. Gegen 19.35 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Fahranfänger mit seinem PKW Audi A4 die Osttangente in Fahrrichtung Rottenburg. An der Kreuzung zur Siebenlindenstraße missachtete er das Rotlicht der Ampelanlage. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Nissan Qashqai einer 38-Jährigen, welche bei grünem Lichtzeichen die B 28 kreuzte. Hierbei wurde der Nissan um seine eigene Achse gedreht und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Beide Fahrzeuglenker wurden leichtverletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro.

Lautlingen (ZAK): Auffahrunfall mit einer Schwerverletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden ist es am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 463 auf Höhe Lautlingen gekommen. Gegen 17 Uhr fuhr ein 69-Jähriger auf der B463 mit seinem Pkw BMW von Laufen an der Eyach in Richtung Lautlingen. Aus bislang unbekannten Gründen bremste er das Fahrzeug ab, um nach links in eine Haltebucht abzubiegen. Die nachfolgenden Fahrzeuge wurden dadurch in eine Verkehrssituation versetzt, in der sie Notbremsungen einleiten mussten. So konnte ein 64-jähriger Yamaha-Fahrer, der als erster hinter dem BMW herfuhr, gerade noch nach rechts ausweichen. Der darauffolgende 60-jährige MG-Fahrer bemerkte dies spät und leitete eine Vollbremsung ein. Er kam ohne Kollision mit dem BMW zum Stehen. Durch diesen Verkehrsvorgang wurde eine 26-jährige VW- Fahrerin ebenfalls gezwungen ihre Geschwindigkeit zu reduzieren. Sie konnte aber nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem MG hinten auf. Ebenso konnte ein 21 Jahre alter Fahrer eines Audi, der in derselben Fahrtrichtung unterwegs war, nicht mehr rechtzeitig stoppen. Er kollidierte mit dem bereits verunfallten VW. Die 26-Jährige verletzte sich durch diesen Zusammenstoß derart, dass sie mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus verbracht werden musste. Die Bilanz des Verkehrsunfalls ergab zwei Fahrzeuge, die abgeschleppt werden mussten, ein Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro und eine Verkehrsbeeinträchtigung auf der Strecke bis 19 Uhr. Das Polizeirevier in Albstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Albstadt (ZAK): Radfahrer gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich in der Nacht zum Samstag ein 44-jähriger Radfahrer im Rahmen eines Verkehrsunfallgeschehens zugezogen. Laut Zeugenaussagen befand sich der Mann auf dem Radweg der Tailfinger Straße zwischen Tailfingen und Pfeffingen, als er aus bisher unbekannter Ursache zu Boden stürzte. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Da eine mögliche Beeinträchtigung durch Alkoholkonsum nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde in der Klinik eine Blutentnahme bei dem Radfahrer durchgeführt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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