Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Sozia verloren, in Fenster eingeklemmt, Pkw in der Erms

Reutlingen (ots)

Beifahrerin bei Verkehrsunfall eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall in der Auchtertstraße am Samstagmorgen kurz vor 11.00 Uhr wurde eine Beifahrerin leicht verletzt. Ein 59-jähriger BMW-Fahrer wollte vom Gelände einer Waschanlage auf die Auchtertstraße auffahren und hielt zunächst an der Ausfahrt an, um den fließenden Verkehr passieren zu lassen. Beim Anfahren bremste er abrupt ab, als er einen von rechts kommenden Smart eines 80-jährigen Fahrers im letzten Moment bemerkte. Der Smart-Fahrer wich nach rechts aus und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Lkw, der durch den Aufprall einige Meter nach vorne geschoben wurde. Infolge der Kollision verklemmte sich der Smart unter dem Lkw; die 43-jährige Beifahrerin musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Smart als auch der Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an BMW und Lkw beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pfullingen (RT): Schutzhütte verwüstet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen Mitternacht, kam es an der oberen Hütte des Grillplatzes "Wanne" zu einer Sachbeschädigung durch einen oder mehrere Unbekannte. Den vorliegenden Ermittlungsergebnissen zufolge wurde die Türfalle der verschlossenen Nebeneingangstür mit Gewalt aufgebrochen, um Zutritt zu erlangen. Nach dem Eindringen wurde eine weitere Tür aus den Angeln gerissen. Die beschädigte Tür sowie eine im Gebäude befindliche Bierbank wurden anschließend in das Feuer der benachbarten Grillstelle geworfen. Zudem wurden mehrere Vorhängeschlösser im Inneren beschädigt und handtellergroße Brandspuren auf den Tischen verursacht. Zwei Jäger entdeckten die verwüstete Hütte und informierten umgehend die Polizei. Die vor Ort eingesetzten Beamten stellten von den Tätern hinterlassene Gegenstände sicher. Es wird vermutet, dass die Täter zu Fuß flüchteten, als die Jäger eintrafen. Der Sachschaden wird auf 6000,00 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Dettingen an der Erms (RT): Pkw stürzt in die Erms

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr in den Kastanienweg gerufen worden. Vor Ort konnte ein Dacia in der Erms auf dem Dach liegend vorgefunden werden. Aufgrund mangelnder Sicherung des Pkw rollte dieser ohne das Zutun von Dritten einen Feldweg bergab, durchbrach einen Zaun, überschlug sich und rutschte schlussendlich in die Erms. Verletzt wurde dabei niemand. Es liefen keine Betriebsmittel aus und auch sonst kam es zu keiner Schädigung oder Gefährdung der Umwelt. Der Pkw musste mit einem Kran geborgen und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Am verunfallten Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Mössingen (TÜ): Fahrlässige Körperverletzung durch Schusswaffe

Am Samstag gegen 17.40 Uhr ereignete sich in der Waldstraße im Ortsteil Belsen eine fahrlässige Körperverletzung mit einer Schusswaffe. Nach aktuellem Ermittlungsstand führte ein 52-jähriger Mann in seinem Garten ein Dosenschießen mit einer Luftdruckpistole durch, ohne einen erforderlichen Kugelfang zu verwenden. Infolgedessen wurde sein 64-jähriger Nachbar durch ein fehlgeleitetes Geschoss am Unterarm leicht verletzt. Aufgrund vorangegangener Nachbarschaftskonflikte musste zunächst von einer gezielten Schussabgabe ausgegangen werden. Entsprechend wurde die Wohnung des Tatverdächtigen auf richterliche Anordnung durch Streifen des Polizeireviers Tübingen und des Polizeipostens Mössingen durchsucht. Dabei wurde die Luftdruckpistole sichergestellt und zusammen mit den Geschossen als Beweismittel sowie Tatmittel beschlagnahmt. Gegen den Waffenbesitzer wird ein Strafverfahren eingeleitet

Hechingen (ZAK): Sozia stürzt vom Motorrad

Am Sonntag gegen 01.00 Uhr ereignete sich auf der B 27 bei Hechingen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand war ein 36-jähriger Motorradfahrer in Richtung Tübingen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte die 20-jährige Sozia im Bereich der Abfahrt Hechingen-Nord auf die Fahrbahn. Sie erlitt Verletzungen am Oberkörper und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum nach Tübingen verbracht. Die Ursachen des Unfalls werden von der Polizei Hechingen untersucht.

Engstlatt (ZAK): Misslungene Fensterreparatur

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr wurden die Rettungsleitstelle und die Polizei über einen 87-jährigen Mann informiert, der mit dem Kopf in einem Fensterspalt eingeklemmt war. Der Senior hatte versucht, ein Fenster zu reparieren, und war dabei in dieser Position verblieben. Nach etwa drei Stunden entdeckte ein zufällig vorbeikommender 21-jähriger Passant die missliche Lage und unterstützte den Mann dabei, wieder ins Gebäude zu gelangen. Der 87-Jährige blieb unverletzt und konnte zu Hause verbleiben; eine medizinische Behandlung durch den Rettungsdienst war dennoch erforderlich.

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