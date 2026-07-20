Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Gaststätte und Wohnhaus; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Einbruch in Bar

Eine Bar in der Straße Am Echazufer ist am frühen Montagmorgen von einem Kriminellen heimgesucht worden. In der Zeit zwischen zwei Uhr und 8.30 Uhr drang ein Unbekannter in das Gebäude ein und brach in der Bar auch Spielautomaten auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Täter Bargeld und richtete einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Riederich (RT): Ausweichmanöver endet mit Kollision

Nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich eine Mercedesfahrerin am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Metzinger Straße zugezogen. Kurz nach acht Uhr fuhr die 50-Jährige mit ihrem Wagen in Richtung Metzingen, als von der Hindenburgstraße ein 38-jähriger Audi-Lenker, in der Absicht nach rechts abzubiegen, sich in die Hauptstraße hereintastete. Die Mercedeslenkerin wich nach links aus und fuhr hierbei über die Gegenfahrspur, wo sie an den dortigen Grundstücken eine Gartenmauer und Gartenzäune touchierte. Zu einer Kollision zwischen den beiden Pkw war es nicht gekommen. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, an ihrem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der Schaden an den Grundstücken wird auf zirka 3.000 Euro geschätzt. (tr)

Münsingen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Alte Schloßstraße ist ein Unbekannter am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 11.30 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt und durchsuchte in der Folge in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Münsingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt (ES): Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Montagmorgen ist es auf der B 312/Aicher Straße in Bernhausen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 7.50 Uhr wartete auf Höhe der Eisenbahnstraße ein 67-jähriger Toyota-Lenker an der rotlichtzeigenden Ampel, um geradeaus in Richtung Bonlanden weiterfahren zu können. Eine von hinten herannahende 33-jährige Mercedeslenkerin erkannte den wartenden Toyota und den dahinter stehenden Skoda zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das Fahrzeugheck des Skoda auf, wonach dieser noch auf den Toyota aufgeschoben wurde. Die 48-jährige Skoda-Lenkerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (tr).

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