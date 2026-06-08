Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigungen in Lichtenhagen - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

In der Nacht von Sonnabend, dem 06.06.2026, auf Sonntag, den 07.06.2026, erhielt die Polizei gegen 01:30 Uhr den Hinweis eines Zeugen, der aus dem Bereich Lichtenhäger Brink / Flensburger Straße das Zersplittern von Glas wahrgenommen hatte.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten am ansässigen Stadtteilbüro insgesamt elf beschädigte Fensterscheiben an einer Gebäudefront des Stadtteilbüros fest. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.600 Euro geschätzt. Tatverdächtige Personen konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden.

Bereits in der Nacht vom 04.06.2026 auf den 05.06.2026 soll es zu einer weiteren Sachbeschädigung in unmittelbarer Nähe des Stadtteilbüros gekommen sein. In der Ratzeburger Straße beschmierten bislang unbekannte Täter mehrere Sitzbänke mit silberner Farbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Ob die beiden Sachverhalte in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Beobachtungen zu den geschilderten Sachverhalten gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381 4916-1616, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zu melden.

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