Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 22-Jähriger im Regionalexpress festgestellt - Haftbefehl vollstreckt und fremde Ausweisdokumente sichergestellt

Halberstadt (ots)

Am Samstag, den 5. Juli 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei in den Nachmittagsstunden einen 22-Jährigen im Regionalexpress auf der Strecke von Halberstadt nach Aschersleben. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem stellten die Einsatzkräfte einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg fest. Demnach verurteilte das Amtsgericht Aschersleben den polnischen Staatsangehörigen im August 2025 aufgrund Diebstahls zu einer Geldstrafe von 300 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich zehn Tagen. Weder zahlte der Gesuchte den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Magdeburg im Juni dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Der Gesuchte wurde in das Bundespolizeirevier Halberstadt gebracht. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Bundespolizisten zudem zwei niederländische Führerscheine sowie einen niederländischen Reisepass auf, die nicht auf den Mann ausgestellt waren. Eine Überprüfung ergab, dass die Dokumente durch niederländische Behörden zur Fahndung ausgeschrieben waren. Die Dokumente wurden daraufhin sichergestellt. Gegen den Mann wird nun zusätzlich wegen des Verdachts der Unterschlagung ermittelt. Bezüglich des Haftbefehls konnte der Ausgeschriebene den haftabwendenden Betrag von 300 Euro nicht aufbringen. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen, einschließlich einer erkennungsdienstlichen Behandlung, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er seine verbleibende fünftägige Ersatzfreiheitsstrafe antrat. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Staatsanwaltschaft über die Vollstreckung des Haftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell