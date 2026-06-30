Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Täterinnen bestehlen 84-jährige in Wohnung

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Täterinnen haben am Montagnachmittag, 29. Juni, eine 84-jährige Frau in ihrer Wohnung an der Bachstraße im Ortsteil Schmölderpark bestohlen.

Die Seniorin erzählte den Einsatzkräften, dass es gegen 15.50 Uhr an ihrer Wohnungstür geklingelt habe. Die zwei Frauen hätten ihr ein Schreiben eines Bauunternehmens vorgezeigt und behauptet, dass sie in der Wohnung die Feuchtigkeit messen müssten. Die 84-Jährige ließ die Unbekannten daraufhin in ihre Wohnung.

Eine der beiden Frauen verwickelte die ältere Dame im Badezimmer in ein Gespräch, während die andere Frau im Schlafzimmer Geld und Schmuck stahl.

Die Täterinnen können wie folgt beschrieben werden: Die eine 40 bis 45 Jahre alt mit schwarzen schulterlangen Haaren. Sie trug eine weiße Hose und ein weißes Top. Die andere Frau soll 20 bis 25 Jahre alt sein und ebenfalls schwarze Haare haben, die sie zu einem Zopf gebunden hatte. Zum Tatzeitpunt trug sie ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu den beiden Täterinnen geben? Wer hat auf der Bachstraße oder in der Nähe etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02161-290.

Außerdem warnt die Polizei: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Erkundigen Sie sich selbst bei Ihrem Vermieter oder der Firma, ob Arbeiten geplant sind. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch in der Regel vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Im Notfall wählen Sie immer die 110. (km)

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