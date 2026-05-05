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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe klauen mehrere Starkstromkabel - #polsiwi

Siegen-Eisern / Kreuztal (ots)

In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter ihr Unwesen getrieben. An mehreren Örtlichkeiten kam es zum Diebstahl von mehreren hundert Metern Starkstromkabel.

Jeweils zwischen Donnerstagnachmittag (30. April) und Montagmorgen (04. Mai) schlugen die Täter zu.

In der Siegener Straße in Kreuztal entwendeten die Täter ein ca. 100 Meter langes Kabel von einer dortigen Baustelle.

In der Straße "Wolfsbach" in Siegen-Eisern klauten die Täter ebenfalls ca. 100 Meter Starkstromkabel.

Der Beuteschaden dürfte im vier- bis fünfstelligen Eurobereich liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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