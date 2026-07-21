Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Brand, Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Spielautomaten aufgebrochen

Auf den Inhalt der Spielautomaten hatten es Kriminelle abgesehen, die von Montag, 0.30 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr, in eine Gaststätte in der Tübinger Straße eingebrochen sind. Im genannten Zeitraum verschafften sich die Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlten sie den Thekenbereich, wuchteten die Spielautomaten auf und plünderten sie aus. Mit ihrer Beute von noch nicht bekanntem Wert machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (cw)

Wernau (ES): Nach Verkehrsunfall verstorben

Eine Autofahrerin ist nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Krankenhaus verstorben. Kurz vor 7.30 Uhr war eine 59-jährige Opel-Lenkerin auf der Brunnenstraße aufwärts unterwegs und hielt am rechten Fahrbahnrand an, um einer langsam entgegenkommenden Seat-Lenkerin auf der schmalen Straße die Vorbeifahrt zu ermöglichen. Diese geriet nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund einer medizinischen Ursache immer weiter auf die linke Straßenseite, worauf der Seat frontal mit dem stehenden Opel zusammenstieß. Die nicht mehr ansprechbare Seat-Lenkerin musste nach der Einleitung entsprechender Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, wo sie später verstarb. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt circa 10.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Auto aufgebrochen

Eine auf der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse hat am frühen Dienstagmorgen auf dem Schotterparkplatz in der Herman-Schweitzer-Straße einen Kriminellen angelockt. Derzeitigen Ermittlungen zufolge schlug ein Unbekannter gegen 3.50 Uhr an einem dort geparkten VW Golf eine Seitenscheibe ein und griff sich den Geldbeutel, der neben persönlichen Dokumenten auch Zahlungskarten enthielt. Eine der Karten wurden in der Folge an diversen Warenautomaten eingesetzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dußlingen (TÜ): Ballenpresse in Brand geraten

Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge, die Ursache für den Brand einer Ballenpresse am Dienstagnachmittag auf einem Feld am Ortsrand von Dußlingen, im Bereich Am Heidelberg / Haldenhof gewesen sein. Der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns war gegen 14 Uhr auf dem Feld dabei Strohballen zu pressen, als es während des Pressvorgangs zu einer Störung kam und das Stroh, dass durch die Maschine lief, zu brennen begann. Das Feuer griff in kürzester Zeit auf Stroh auf dem Feld über, sodass eine Fläche von rund 100 qm in Brand geriet. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte sowohl die Maschine als auch das Feld löschen und so ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an der Ballenpresse wird auf rund 20.000 Euro, der Sachschaden an dem verbrannten Stroh auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

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