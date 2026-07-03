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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Feldes

Niederöfflingen (ots)

Am 02.07.2026 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Flächenbrand eines Feldes im Bereich "Zur Ziep" in Niederöfflingen.

Möglicherweise verursacht durch einen entstandenen Funkenflug bei Befahren mittels eines Mähdreschers entzündete sich ein Feld in einer Größe von etwa zwei bis drei Hektar.

Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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