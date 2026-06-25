Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Schwerpunktkontrollen von E-Scootern

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Stade (ots)

E-Scooter sind aus dem modernen Straßenbild kaum noch wegzudenken und erfreuen sich insbesondere bei Kindern und Jugendlichen stetig wachsender Beliebtheit. Mit der zunehmenden Verbreitung dieser Elektrokleinstfahrzeuge häufen sich jedoch auch Unfälle und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über regelwidriges Verhalten im Verkehrsraum. Viele unterschätzen zudem die gesetzlichen Vorgaben: In Deutschland ist das Fahren erst ab 14 Jahren erlaubt und eine gültige Haftpflichtversicherung zwingend vorgeschrieben. Um für diese Regeln zu sensibilisieren, deren Einhaltung zu kontrollieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen, führt die Polizei gezielte Kontrollen durch.

Am Mittwoch führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Buxtehude Schwerpunktkontrollen "Elektrokleinstfahrzeuge" im Kommissariatsbereich durch. In der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr kontrollierten sie im Bereich der Oberschule Horneburg, in der Innenstadt von Buxtehude, an den Schulen in Harsefeld sowie im Bereich des Buxtehuder Mühlenteichs.

Die Beamten führten sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen durch. In der Buxtehuder Innenstadt und am Mühlenteich waren Fahrradstreifen im Einsatz. Insgesamt wurden 77 E-Scooter kontrolliert. Dabei registrierten die Einsatzkräfte fünf Straftaten - meist wegen einer fehlenden Pflichtversicherung - sowie neun Verkehrsordnungswidrigkeiten, unter anderem wegen des unzulässigen Fahrens zu zweit auf einem E-Scooter.

Auch Jungen und Mädchen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wurden auf den Rollern gestoppt. In solchen Fällen kann auf die Erziehungsberechtigten ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit zukommen, das ein Bußgeld von 90 EUR sowie einen Punkt im Fahreignungsregister nach sich zieht. Wenn möglich, wurden die Erziehungsberechtigten gleich zum Kontrollort gebeten, um ihre Kinder abzuholen.

Die Kontrollen wurden von Passantinnen und Passanten durchweg positiv wahrgenommen und ausdrücklich begrüßt. Die Polizei weist darauf hin, dass auch in Zukunft jederzeit mit weiteren Schwerpunktkontrollen sowie Überprüfungen aus dem alltäglichen Streifendienst heraus zu rechnen ist.

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