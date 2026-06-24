Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Fahrzeugaufbrüche - Polizei ermittelt Tatverdächtige

Stade (ots)

Am Mittwoch gegen 06:15 Uhr hörte eine Anwohnerin der Dankersstraße zunächst einen Knall und anschließend die Alarmanlage eines VW Multivans. Die Frau konnte daraufhin feststellen, dass eine Scheibe des Fahrzeugs zerstört worden war.

Nur wenige Minuten später kontrollierte die Polizei an der Thuner Straße zwei verdächtige Personen. Einer der Männer, ein 29-jähriger Stader, war sichtlich außer Atem und versuchte dringend Einlass in ein Mehrfamilienhaus zu erlangen. Die Beamten fanden bei dem 29-Jährigen Schraubendreher sowie Material zum Drogenkonsum und stellten die Gegenstände sicher. Der Mann war bereits in der Vergangenheit durch ähnlich gelagerte Aufbrüche und Diebstähle in Erscheinung getreten. Erst am Dienstag war bei dem 29-Jährigen ein Rucksack aufgefunden und sichergestellt worden, der zu einem anderen Fahrzeugaufbruch gehörte. Bei dem zweiten Verdächtigen handelt es sich um einen 45-jährigen Oldendorfer.

In der Nacht zu Mittwoch wurde zudem in der Steubenstraße ein VW Golf aufgebrochen, die Polizei vermutet auch bei dieser Tat einen Zusammenhang mit den beiden Verdächtigen. An den Tatorten wurden Spuren gesichert, die Ermittlungen dauern an.

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