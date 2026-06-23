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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Dooring-Unfall im Kornweg - Pedelec-Fahrerin durch geöffnete Autotür verletzt

Stade (ots)

Am Montag gegen 12:50 Uhr befuhr eine 52-jährige Sauensiekerin mit ihrem Pedelec den Kornweg in Richtung Baltenweg. In dem Moment, als die Frau an dem VW Golf eines 68-jährigen Buxtehuders vorbeifuhr, öffnete der Mann seine Fahrertür. Der Autofahrer hatte die herannahende Frau offenbar übersehen. Die 52-Jährige stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in das Elbe Klinikum Buxtehude, am Pedelec entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um vor den Gefahren sogenannter Dooring-Unfälle zu warnen. Für Radfahrende können plötzlich geöffnete Autotüren zu schweren oder gar lebensgefährlichen Stürzen führen. Autofahrerinnen und Autofahrer werden dringend gebeten, vor dem Aussteigen immer den sogenannten "Holländischen Griff" anzuwenden. Dabei öffnet man die Tür mit der Hand, die weiter von der Tür entfernt ist, also auf der Fahrerseite mit der rechten Hand. Durch die dadurch erzwungene Drehung des Oberkörpers gerät der rückwärtige Verkehr automatisch in den Blickwinkel, wodurch folgenschwere Kollisionen verhindert werden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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